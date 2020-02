Es BC tercero en robo de auto de todo el país

Tijuana, BC.- Baja California ocupa la tercera posición a nivel nacional en casos de robo de vehículo registrados durante los últimos dos años.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde enero de 2018 hasta el 13 de febrero de 2020, en la entidad se han reportado 36 mil 776 robos de autos.

Dicha estadística representa la tercera más alta a nivel nacional, solo abajo de Estado de México, con 121 mil 336 y Jalisco, con 42 mil 791.

Tan solo en enero, en el estado se registraron mil 12 casos de robo de vehículo con violencia, después de que los últimos cuatro meses del año no se superaron los mil.

Cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que en septiembre se tuvieron 986, en octubre 966, en noviembre 934 y en diciembre 997.

A los números en aumento se suman los robos de automóvil que se han hecho virales en redes sociales, la mayoría en vía pública y con violencia.

“A veces uno se tiene que estar cuidado hasta cuando está afuera de su casa; hace como dos meses me asaltaron enfrente de la puerta de mi casa, se llevaron mi carro y no lo he recuperado”, comentó Gerardo Grijalva, quien fue víctima de dicho delito en 2019.

Ciudadanos pierden sus vehículos pese a estacionarlos frente a sus viviendas.

“Un día salí a trabajar y mi carro no estaba en el estacionamiento en mi casa; dos semanas después me llamaron para avisarme que trataron de cruzarlo a Estados Unidos y ya no pude recuperarlo porque costaba mucho sacarlo”, explicó Jaime Mendoza, otra víctima.

En aumento

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, apuntó que la problemática de inseguridad, especialmente de robos con violencia, no es únicamente cuestión de percepción.

“Estadísticamente hablando, cuando hablamos del robo con violencia en Tijuana 2018 contra 2019, que son las cifras oficiales que tenemos hasta ahorita, hay un incremento del robo con violencia del 47% en Tijuana, un incremento sistemático de los últimos cuatro años, desde el 2016 hasta el 2019, entonces no es un problema de percepción, sino de realidad”, detalló.

Hernández Niebla consideró que la tendencia al alza en dicho delito se debe a la falta de elementos de la Policía Municipal en las zonas que están denominadas como focos rojos.

“Se necesita presencia policiaca, mapas delictivos, en los que se puede ver donde se están dando los robos con violencia, y tratar de blindar dichas áreas; no hay suficientes policías pero hay que blindarlas”, manifestó.

El incremento en los casos de robo, añadió, podría estar relacionado a que las corporaciones de seguridad han puesto el enfoque en disminuir los asesinatos, lo que tiene como resultado que se descuiden otros delitos.

“Por el hecho de enfocarse en los homicidios, se pierde un poquito el resto de la incidencia delictiva, en el entendido de que la parte que vulnera a la ciudadanía es el robo con violencia, la extorsión, el robo de vehículo, más allá del tema de los homicidios”, expresó.

A diferencia de las ejecuciones, las diferentes modalidades de robo y robo con violencia afectan constantemente a la mayoría de la ciudadanía en Baja California, opinó.

“Le está pegando a la mayoría de la población, les quitan básicamente hasta su mandando a veces a punta de pistola, con dinero, realmente sí es una problemática que, en mi opinión, está muy relacionada al tema de las adicciones que tenemos en la ciudad”, dijo.

Últimos meses

Septiembre: 986

Octubre: 966

Noviembre: 934

Diciembre: 997

Enero: Mil 12

*Autos robados.