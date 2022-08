Érik "El Terrible” Morales: Va por "un round más"

Originario de Tijuana, la leyenda viviente del boxeo mexicano hace historia en el 'ring', la curul y la docencia, forjando nuevos talentos con su ejemplo de disciplina y trabajo duro.

¿Qué sientes al ser considerado un "máster" del boxeo?



"Es un gran honor ser considerado uno de los buenos peleadores mexicanos; creo que siempre hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo arriba del 'ring' para agradar al público y hacer las cosas lo mejor posible".

En tu reciente faceta de diputado federal, ¿cuál fue tu principal objetivo?



"Me dediqué a política deportiva, intentando apoyar a muchos deportistas que son muy buenos y tienen muchas capacidades, para que México pudiera tener muchas medallas; desafortunadamente, a veces las condiciones no son parejas para todos… hay procesos complicados para ellos; entonces, estábamos intentando hacer eso, que fuera el piso parejo para todos".

¿Qué papel tiene el deporte en tu vida actualmente?



"Estoy de entrenador con Jaime Munguía, el número uno del mundo: es excampeón mundial, una de las más promesas fuertes; estamos trabajando también con algunos otros jóvenes, pero muy enfocados en Jaime".

¿Cómo es un día normal para ti?



"Ahora mismo estoy unos días en Tijuana, descansando y viendo detalles; después voy a dar conferencias y pláticas para jóvenes, talleres de boxeo, entrevistas para 'Un round más' ('podcast' junto a Marco Antonio Barrera) y estamos haciendo prácticas con algunos boxeadores, exboxeadores, entrenadores, todo alrededor del boxeo".

¿Qué haces para recargar energías?



"Siempre me despierto con entusiasmo, con pasión, con muchas ganas de hacer lo que me toca en el día... llego de buen humor a lo que voy a hacer, me la paso bien hablando de boxeo con la gente, ya sea en las entrevistas o en el gimnasio".

¿Con qué sueña Érik Morales?



"Sueño con hacer una muy buena labor como entrenador y dar mis mejores consejos para que a Jaime le vaya bien; en cuanto al 'podcast', intento buscar las mejores entrevistas, dar lo mejor de mí, hacer que sea divertido y agradable para la gente".

Un mensaje para la audiencia de EL IMPARCIAL:



"Quiero agradecer a toda la gente que es fanática del boxeo, que quiere mi carrera, que han apoyado y en general, apoyan a varios boxeadores; un saludo a todos y esperemos, a través de lo que me toca vivir hoy como entrenador, como crítico y como de todo un poquito, que a la gente le guste lo que hacemos".

"Es fundamental dormir, intentar que sean ocho horas; a veces, cuando ando para todos lados, caigo muy rendido y me desconecto, y a las 7:00 ya estoy despierto y empiezo a ver videos, a estudiar, a ver lo que me toca del día... Descansar es tan importante como el trabajo diario"



'Highlights'

Multicampeón mundial de boxeo (1993)

Campeón nacional supergallo (1995)

Campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (1998)

Promotor de boxeo (2002-2014)

Diputado Federal Distrito 7 de Baja California (2018-2021)



Asociaciones:

Federación Mexicana de Boxeo (2012)

Consejo Mundial de Boxeo (2014)

Salón de la Fama de Las Vegas (2017)

Federación Mexicana de Cronistas Deportivos (2017)



