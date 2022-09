Era un niño muy noble y trabajador: Papá de Kevin

Tijuana BC.- A sus 14 años, Kevin Yael era un buen estudiante que ayudaba a su familia a la vez que entrenaba para conseguir su sueño de ser boxeador, asegura su padre

Kevin Yael era un niño trabajador que tenía el sueño de ser boxeador e incluso se entrenaba para lograrlo, sin embargo todo se esfumó por su desaparición y posterior hallazgo sin vida el 6 de septiembre.

Era un niño muy noble, obviamente trabajador, le echaba la mano a su mamá, a mi me ayudaba, estudiaba, su sueño era ser boxeador, estaba entrenando box pero lamentablemente nos lo arrebataron”

Dijo el padre de la víctima, Erick Fabián González.

Piden apoyo

Afirmó que pidieron oportuno apoyo de la Policía Municipal cuando la familia supo que algo andaba mal después de que el 2 de septiembre Kevin no volviera a casa luego de acompañarlo, como de costumbre, a su trabajo.

“En menos de una hora nos dimos cuenta que él desapareció, pedimos apoyo a las autoridades municipales y no nos pudieron apoyar, a lo mejor si nos hubieran apoyado en ese mismo ratito, fuera otra historia”, expresó.

En cuanto a la alerta Amber y la demora de 72 horas para que se proceda a la búsqueda de una persona, mencionó que no es justo dicho tiempo de espera, ya que debe hacerse el trabajo de localización en ese momento.

“Esperemos cambie el protocolo de una persona que desaparezca se active en ese momento, no esperar el protocolo de 72 horas, no es justo”.

Encuentran cuerpo

El lunes, al enterarse del resultado de la prueba de ADN que corroboró que uno de los cuerpos encontrados en la canalización el 6 de septiembre era de su hijo, exigió justicia y mencionó que aún su familia no recibe respuesta de la Gobernadora, ni de la Alcaldesa.

El padre pidió más seguridad en el área de la canalización para que nadie más corra el peligro que le arrebató la vida a Kevin Yael.

“Que haya más seguridad en ese canal porque es muy peligroso, lo que más queremos es apoyo en ese canal”, manifestó.

“Es un dolor muy fuerte que la verdad no se lo deseo a nadie, me arrebataron un hijo que la verdad no se lo deseo a nadie, la verdad”, agregó.

El padre de familia añadió que al igual que él, su esposa estaba destrozada tras estos hechos.

“Les doy las gracias a todas las personas que nos ayudaron y que nos siguen ayudando en todo este proceso que estamos llevando”, declaró Yumaira García, madre de Kevin, quien pidió respeto ante el duelo que atraviesa su familia.

Entrega de cuerpo

Los padres acudieron ayer al Servicio Médico Forense (Semefo) para solicitar la entrega del cuerpo de Kevin Yael.

El menor desapareció el 2 de septiembre cuando caminaba rumbo a su casa mientras tenía una videollamada con un amigo, quien relató que unos individuos le gritaron a Kevin porque creyeron que iba grabando y le arrebataron el teléfono.

El 6 de septiembre familia, amigos y colectivos realizaron una búsqueda en la canalización y encontraron dos cuerpos, uno de los cuales el lunes se conformó es de Kevin Yael.

