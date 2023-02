Equipamiento para policías es insuficiente, señalan

Tijuana, BC.- El equipamiento y prestaciones que se le otorgan a las corporaciones municipales y estatales es insuficiente, consideró el ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (Ccspbc), Juan Manuel Hernández Niebla.

“Herramientas, patrullas, chalecos antibalas, armamentos, capacitación de cómo utilizarlos, más policías, mejores prestaciones, si no se empieza por tomar esos temas y no se fortalecen, difícilmente vamos a poder revertir lo que estamos sufriendo”, aseguró.

Asimismo, reconoció que los elementos están arriesgando aún más su integridad al no contar con el equipamiento necesario para realizar su labor ante la creciente incidencia delictiva en Tijuana y Baja California.

Sin elementos de respaldo

El ex titular del Ccspbc mencionó que este problema es uno de los que más está presentando, no solo los policías, sino también la ciudadanía al no contar con elementos que lo respalden adecuadamente.

Hernández Niebla manifestó que urge que las autoridades que administran las corporaciones municipales y estatales den un golpe sobre la mesa y presenten un plan para salvaguardar la integridad de la población.

Hizo hincapié en la falta de policías y elementos para los ministerios públicos, en la cual resaltó que el rezago se ha dejado pasar durante los últimos años al no definir una estrategia clara.

Para mejorar la seguridad se necesita gente

Siempre hemos dicho que para poder mejorar la seguridad se necesita gente, llamémosle policías, llamémosle ministerios públicos, se necesita también de igual manera equipamiento y se necesitan procesos”, reiteró.

El ex presidente del Ccspbc dijo que otra gran preocupación es la del destino que tienen los recursos en materia de seguridad y que no se nota una aplicación que se traduzca en mejoramiento de procesos preventivos.