Envía gobierno señales confusas sobre autos 'chocolate': Canaco

Tijuana.- Empresarios dedicados a la venta de autos usados señalaron que el gobernador del estado está mandando señales confusas que promueven la compra de más autos de contrabando, ante la iniciativa de la creación para un padrón de autos chocolate en el estado.

Guillermo Rojas Gómez, tesorero del grupo especializado en autos usados en la Cámara de Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, señaló que con el padrón no hay una certeza jurídica, ya que no controlará el contrabando de autos de Estados Unidos a México.

“No vemos que sea la solución. Es un padrón que no tendrá certeza jurídica. La idea es que se adhieran y se sepa quién los maneja, es un plan para seguridad, pero no frena ni regulariza a los autos que no pagan impuestos al pasar a nuestro país”, señaló.

Agregó que se trata de legislar para controlar el contrabando, porque son autos que entran de contrabando al país.

