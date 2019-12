Entregan premios de sorteo de UABC

Miguel Rocha fue uno de los felices ganadores de la edición 85 del Magno Sorteo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien estrenó un automóvil Mercedes Benz GLA 2019.

Esta es la primera vez que Rocha, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, participa en la rifa y resultó doblemente premiado, pues también recibió un cheque con el cual ayudará a cubrir los gastos familiares.

“No esperaba ganar un premio y menos un auto. Esto me motiva más a participar en el siguiente sorteo para seguir apoyando a la universidad y a seguir ganando premios”, expresó.

Por ello, Rocha aconsejó a la comunidad universitaria a colaborar en el sorteo, cuyos recursos obtenidos se invierten en la mejora de la infraestructura académica, equipamiento de aulas, talleres, laboratorios y centros de cómputo.

Asimismo, en el otorgamiento de becas que cubren las colegiaturas y movilidad estudiantil en el País o extranjero.

Otro de los premiados fue el alumno Francisco García, quien cursa la ingeniería industrial en el campus Tecate; él apoyó en la venta de 10 boletos para ayudar a sus maestros.

La recompensa: Un cheque de cien mil pesos, los cuales invertirá en su carrera y un posible viaje a Latinoamérica para finalizar su trayectoria como alumno de UABC.

“Me siento muy feliz. Para este fin de año el premio me cae muy bien, porque es algo que no me esperaba y tengo pensando invertirlo en mis estudios y en un intercambio estudiantil”, comentó.

Hubo otros felices ganadores de cheques de 50 mil y 100 mil pesos, quienes se comprometieron a participar en el próximo sorteo.

Por su parte, Enedino Acosta Aguirre, jefe del Departamento de Sorteos de UABC, destacó que en la edición 85 del evento por primera vez se terminaron los 280 mil boletos.

“Esto lo hace muy importante y distinto a todos los demás sorteos que sin duda todos han sido muy exitosos, pero en esta ocasión es la primera vez que a una semana antes del sorteo se agotó todo el boletaje”, dijo.