Entrega Gobernador títulos de propiedad a 21 damnificados

TIJUANA, B.C.- Este domingo se entregaron los primeros 21 títulos de propiedad a familias damnificadas de la colonia Rodolfo Sánchez Taboada, de Tijuana, cuyas viviendas resultaron afectadas por deslizamientos y hundimientos.

Jaime Bonilla Valdez dijo estar consciente de la necesidad y la angustia que padecieron los colonos afectado, quienes fueron olvidados por gobiernos panistas que los dejaron a la deriva.

Acompañado por integrantes de su gabinete, el Gobernador del Estado comentó que instruyó a la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postlethwaite Montijo (Sidurt), para que acelere la construcción de las viviendas que no tendrán ningún costo para los beneficiarios, además le solicitó enfocar los esfuerzos prioritariamente en atender a los adultos mayores.

"Yo veo caras de esperanza, de saber qué más vamos a hacer; el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho 'no tenemos que fallar, ya han fallado muchos gobiernos', hemos tenido malas políticas públicas, por eso les he pedido a los funcionarios no estén detrás de un escritorio vayan a las colonias", manifestó.

Postlethwaite Montijo explicó que a los beneficiados se les brinda certeza jurídica y para abril de 2021 podrán tener su vivienda en la colonia Vista Horizonte, en La Presa Este, con todos los servicios.

"En esta primera etapa el Gobierno del Estado invierte 69.66 millones de pesos, se proyecta la lotificación de 172 viviendas para la reubicación de colonos de la Sánchez Taboada; los metros cuadrados que tendrá su terreno son 120 metros cuadrados (superficie)", detalló.

El director General del Indivi, Marco Antonio Blásquez Salinas, expresó que el dotar de títulos de propiedad a las familias, requiere de una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

"Cada instancia ha demostrado el mayor de sus esfuerzos, además de los títulos de propiedad se está trabajando en la desincorporación de predios del dominio municipal y estatal, realizando trabajos técnicos de campo, así como la integración de expedientes por parte de las instituciones que participan en este esfuerzo", puntualizó.

Una vez culminado el acto protocolario, procedió el banderazo de arranque al nuevo desarrollo, que una vez concluido contará con todos los servicios; pavimentación, agua, drenaje sanitario, red de electrificación y alumbrado público en accesos.