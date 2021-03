Entrega Bonilla llaves de Centro de Gobierno a UABC

Tijuana, BC.- Al calificarlo como una oportunidad histórica y uno de los momentos más importantes de su administración, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, entregó las llaves del antiguo edificio del Centro de Gobierno, en Zona Río, a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), para que se convierta en un Centro de Ciencias Médicas, cumpliendo con uno de los compromisos establecidos durante su campaña.

Fue ayer 18 de marzo, cuando el mandatario estatal cumplió con el ofrecimiento de donar el edificio gubernamental a la Máxima Casa de Estudios, en un acto protocolario en el que estuvo acompañado por el Secretario General de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano; de Hacienda, Adalberto González Higuera y el rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Como decía mi padre, no hay fecha que no se cumpla y pagaré que no se venza, este día es una fecha importante para el Gobierno de Baja California, porque se cumplen varios compromisos, y es que durante mi campaña dije que sería un gobierno pegado al pueblo y visitaría las colonias… El gran reclamo social era la educación", subrayó al inicio de su mensaje.

"En campaña el rector me decía, lo que pasa es que necesitamos a un gobierno que vaya con nosotros de la mano, que quiera ir con nosotros apoyando la educación", abundó, al recordar hablarle dicho al rector de la universidad "está en tinta china y no se va a borrar, se le va a pagar a la UABC lo que se le debe".

El jefe del Ejecutivo dijo que este icónico edificio lucirá cuando se pongan las siglas de la UABC, porque tiene un propósito con la comunidad; dijo que esto fue una oportunidad para ubicar a las oficinas estatales cerca del pueblo, en la zona Este de Tijuana, donde está el crecimiento la ciudad.

Manifestó que la entrega del edificio se hizo en un día importante en la historia de nuestro país, como es la Expropiación Petrolera, que le dio el control al país de sus recursos energéticos. Agregó que la entrega del edifico que albergó por años el Centro de Gobierno, no es un regalo, sino una transición para un mejor uso, y no se vende el edificio.

"Más de 8 mil millones de pesos en 14 meses hemos pagamos de la deuda total que nos dejó la anterior administración, nos agarró una pandemia sin doctores, porque por 30 años no apoyaron", aseguró.

También, el mandatario estatal, recalcó que se debe actuar como este gobierno, al realizar este tipo de acciones, ya que el Estado no tendría "fuga de mentes brillantes a otros países por la falta de oportunidad de mejorar".

"Estamos viviendo un día histórico, se publicó un acuerdo del Gobernador Jaime Bonilla, a través del cual cambia la ubicación de Palacio del Gobierno del Estado de Tijuana para adscribirlo en el servicio público de educación superior que genera la universidad autónoma", dijo el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

"El año pasado más de 9 mil estudiantes de bachillerato no pudieron ingresar a la UABC por falta de cupo e infraestructura y cerca de 6 mil estudiantes que querían estudiar medicina y odontología no pudieron ingresar a la universidad", sostuvo el titular de la SGG.

Por su parte, el rector de la UABC, el doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, dijo al mandatario estatal que hará lo propio y construirá más aulas para los estudiantes de medicina.

Al finalizar el magno evento, el Gobernador del Estado y el presídium hicieron un recorrido por las instalaciones de lo que fuera el Centro de Gobierno, en donde expresó que este edificio se había convertido en un "gran archivo", más que cumplir con la función de atender a la ciudadanía.