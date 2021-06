Entre reclamos abren casilla especial en El Florido

TIJUANA, B.C.- En punto de las 9:14 horas de la mañana dio inicio la casilla especial 2052 ubicada en la Plaza Gran Florido en el distrito 13 en Tijuana.

La primera persona en emitir su sufragio fue el señor Herculano de 65 años de edad, el cual ya había expresado su inconformidad ante la tardanza de dicha casilla, pues siendo una persona de la tercera edad es vulnerable, además de padre una discapacidad por lo que tiene que caminar con bastón.

Muchos de los ciudadanos que esperaban comenzaron a expresar su molestia reclamando al personal que se encuentra en la casilla. Sus argumento fueron que desde que llegaron fueron testigos de la desorganización.

El señor Geracio Hernández fue uno de los afectados y quejosos, originario de Oaxaca le dijeron que no podía emitir su voto en la casilla 2050 especial y ante la noticia alegó.

Es indignante que nos hagan eso, uno está aquí, primero dijeron que si se podía y ahora salen con que no. No pueden hacer eso, tardan, groseros y además no me dejan votar”, dijo.