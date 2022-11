Entre nostalgia visitan a sus muertos: recuerdan a bombero que intentó salvar la vida a un tijuanense

Tijuana, 02 de noviembre de 2022.- A pesar de que todavía no se acostumbran a verlos en una tumba, cientos de familias visitaron a sus seres queridos en el Panteón Número 01 y Monte de Los Olivos este 2 de Noviembre, Día de Muertos. Trataron de poner sus mejores caras, pero la nostalgia y dolor de no tenerlos se notó, pues cumplieron poco más de un año que fallecieron. Recuerdan a bombero que intentó salvar la vida a un ciudadano Ese es el caso del señor Humberto Martínez, cuyo hijo Omar Martínez falleció el 01 de julio de 2021, el bombero voluntario que intentó rescatar a un hombre que presuntamente intentaba suicidarse desde lo alto de una iglesia en Tijuana. Me siento triste, nostálgico, pero nos inculcaron que el Día de Muertos hay que venir a desayunar con ellos” expresó. La historia de Omar Martínez es una historia de éxito, pues heredó la pasión de sus abuelos, tíos, sobrinos, por combatir los fuegos y ayudar a las víctimas, sin importar qué tanto arriesgaron su propia vida. El consuelo del señor Humberto es que su hijo está acompañado en La Otra Vida por sus familiares y compañeros que con orgullo portaron el traje y casco de Bomberos Tijuana. “Hay días bien y hay días malísimos para nosotros, para la mamá y para mí”, dijo. Así era Omar Martínez Previo al 2 de Noviembre en casa estuvo escuchando los discos de rap y Freestyle de su hijo Omar, quien cumpliría este 27, como una forma de iniciar la algarabía del día de muertos. “Mi hijo era muy alegre. Lo estamos recordando con la comida que le gustaba, los tacos de birria. Él rapeaba, sacaba discos y toda la semana hemos escuchado la música de él”, platicó. En duelo reciente también se encuentra la señora Dolores Chayogan, cuyo esposo murió el 07 de noviembre de 2021, dos días después de su cumpleaños. Dan regalos Simbólicamente le regaló los arreglos florales de cempasúchil y junto a sus hijos, nietos, yernos, pidió a su esposo que la visitara y le confirmara que está en un lugar mejor. “Es muy triste para nosotros venir a verlo aquí en el panteón. Todavía no nos acostumbramos. Sé que está con su mamá y con su tío, los tres eran muy alegres, pero todavía es triste no tenerlos aquí”, comentó. En el panteón Monte de los Olivos algunos aprovecharon para desahogarse con la canción de Amor Eterno entonada por los mariachis que también acompañaron a los dolientes, quienes desde Estados Unidos viajaron a Tijuana. “No lo olvidamos en ningún momento, siempre está presente y siempre lo recordaremos”, dijo la señora Rosa Maldonado, quien le dedicó la canción a su esposo que recientemente falleció, así como a su hija y papás. | Khennia Reyes