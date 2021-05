Entraron de forma irregular vacunas aplicadas a migrantes

Tijuana, BC.-Las presuntas vacunas contra el Covid-19 Pfizer que fueron aplicadas a migrantes del albergue Embajadores de Jesús ingresaron de manera ilegal a Tijuana desde Estados Unidos, informó el secretario de Salud de Baja California.

Alonso Pérez Rico, informó que se inició una averiguación para identificar si el biológico ingresó al territorio por vía aérea o terrestre, al personal médico y las condiciones en que llevaron a cabo la jornada de inmunización, así como el estado de salud de las personas.

“De entrada te digo que esas vacunas entraron de forma irregular de Estados Unidos a territorio mexicano”, declaró.

Pérez Rico adelantó que el caso podría ser investigado por autoridades de salud que integran un Comité de Expertos de Nivel Nacional de las autoridades de salud.

Aseguró que en la región se prohíbe la venta y donativos de vacunas, ya que el Gobierno Federal es el único autorizado para distribuirlas.

“A nosotros no nos las venden, no nos las donan. Yo no puedo recibir la vacuna como autoridad estatal, la vacuna en México se centraliza, así de complejo está el asunto.

Explicó que las investigaciones tienen el propósito de corroborar que a los migrantes se les haya aplicado la sustancia de Pfizer y no otra que les perjudique la salud.

“Las vacunas no se ponen en cuartos, en lo oscuro, en una casa, no se aplican así. La vacuna tiene una brigada correcaminos, dos personas expertas de la Secretaría de Salud que saben diluir, que saben aplicar, en conjunto con otras entidades federales, en conjunto con Guardia Nacional, Sedena, Semar, para garantizar esta red de frío”, dijo.

El Secretario de Salud adelantó que la AC podría ser sancionada en caso de que comprueben las irregularidades antes mencionadas, aunque haya actuado de buena fe.

Dijo que no habrá una campaña de vacunación especial para migrantes, ellos podrán acudir a las que existen dependiendo su edad.

Por su parte, director de la Casa del Migrante Tijuana, Patrick Murphy, dejó entrever que el hecho fue un acto desesperado, ya que las asociaciones carecen del apoyo de parte de la Secretaría de Salud.