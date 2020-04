Endurecen suspensión de empresas autoridades laborales

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) suspendió las actividades de 102 empresas de Baja California por arriesgar la salud de los trabajadores durante la pandemia de Covid-19 que se desarrolla en esta región y que ha cobrado la vida de cobrado la de 27 personas.

Por ello, el titular de la dependencia, Sergio Moctezuma Martínez López, afirmó durante el día y la noche continuarán los operativos de cierre en el sector maquillador cuya producción no sea una actividad esencial para la salud del Estado.

“No habrá complacencias y nunca las ha habido para ningún empleador no esencial. Seremos contundentes, ya no dejaremos estos avisos de suspensión de actividades no esenciales, será el cierre inmediato”, sostuvo.

Para ello, Martínez López que explicó la STyPS, junto con los soldados de la Guardia Nacional y policías municipales de cada municipio de la región harán presencia afuera de los centros laborales para vigilar que todos los empleados han sido retirados a sus hogares, quienes tienen derecho a gozar de su salario íntegro y recibirlo de manera habitual.

Las notificaciones

Asimismo, detalló que la Secretaría del Trabajo colocó 73 avisos de suspensión: 40 en San Quintín, 17 en Tijuana, 9 en Ensenada, 4 en Tecate, dos en Mexicali y uno en Rosarito.

Y, junto con la Cofepris, cesó a 29 empresas, una de ellas, que además de faltar a las disposiciones del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud para prevenir el Covid-19, tenía laborando a 28 menores de 16 y 17 años; el caso fue dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar las sanciones.

Ninguna de las empresas producía insumos médicos, sino enseres de equipos electrónicos.

Voces industriales

Al respecto, el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández, señaló que existen cuatro empresas no esenciales que quieren producir insumos médicos.

Sin embargo, notó que con esa iniciativa querrán tener trabajando al personal, lo que ocasionará riesgo de salud y dispersión del coronavirus.

“La intención no es reconvertirse, muchas de ellas su intención es seguir operando su producto principal, ajeno a los insumos médicos”, señaló el presidente de Index.

Reconoció que los trabajadores del área de producción son la base de todas industrias para permanecer en la región.

“Estamos haciendo un llamado a las empresas que no sean esenciales y que lo saben para que cierren sus puertas. Básicamente es control ahorita porque no sabemos qué puede venir después”, dijo Hernández.

Las empresas que detuvieron su producción son el 23% de la industria automotriz, 40% de diferentes giros no esenciales en Tijuana.