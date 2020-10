Encuentran mochila con pertenencias de Danna, joven desaparecida en Tijuana

Tijuana, BC.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas encontraron una mochila con ropa, credenciales y una cadena, cosas que pertenecían a Danna, joven que desapareció el pasado 30 de marzo en el fraccionamiento K-Casas cuando se dirigía a hacer una venta de ropa, ella vendía cosas por Facebook.

Las pertenencias fueron encontradas en el cerro que está a lado del mismo fraccionamiento donde desapareció.

A través de redes sociales, la mamá de Danna, Sugey compartió las imágenes junto con dos textos.

Amigos y Familiares y a todas las personas que nos están ayudando a buscar a mi niña Danna Salgado. Hoy se encontraron su bolso con sus identificaciones en una búsqueda. Más no hay aún algún cuerpo . Por lo tanto seguimos en búsqueda y les aviso para que no se alteren como me altere yo. Repito encontraron sus cosas e identificaciones más no han encontrado Cuerpo alguno.”