Encuentran a joven desaparecida y buscan a sus familiares

Tijuana, B.C.- En la ciudad de Tijuana circulaba la fotografía de una mujer en estado de calle, usuarios de redes sociales preguntaban si alguien la conocía, pues decía estar perdida, autoridades del DIF estatal dieron con ella, pero al no tener lugar donde acomodarla, se comunicaron con Lorena Sillas, quien pertenece al comité de discapacidad sectorial y es consejera del estado en el tema de discapacidad, además ayuda a canalizar a personas con algún tipo de discapacidad.

“Ella llega a mi porque autoridades del DIF me piden que si le puedo hacer el favor de que pase la noche conmigo y que ya el día siguiente iban a buscar donde acomodarla o si aparecían sus familiares”, explicó Lorena.

Al bañar a la joven, Lorena se percató de un olor extraño, al revisar para ver si tenía alguna marca o tatuaje que ayudará a dar con su identidad se dio cuenta de que por su estómago drena agua.

Fue llevada a una clínica

“Me doy cuenta de que ella tiene sus heridas porque me empieza a dar un olor muy fuerte, bastante feo, se mete a bañar, yo la reviso para ver si tiene algún tatuaje o algo que pueda identificar o algo y me doy cuenta de que trae unas marcas en el estómago que estaba drenando bastante agua y pus y entonces fue cuando le hable a las autoridades correspondientes, la checaron paramédicos y dijeron que no tenía nada grave”, afirmó.

Al día siguiente decidió llevarla a una clínica de confianza ubicada en el Florido, ante el miedo de que Liliana perdiera la vida.

“El doctor dijo que puede ser que el orificio que ella traía puede ser un impacto de bala o de un objeto punzo cortante”

Las autoridades fueron avisadas sobre lo que ocurría, lo que provocó la movilización de tres unidades, una que les ayudó a abrir camino para llegar a tiempo a la clínica y otras dos que llegaron a las inmediaciones de la clínica San Juan, después de aproximadamente 30 minutos una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana llegó al lugar para trasladar a la joven a un hospital.

Ayuda para localizar a su familia

La joven que dice llamarse Liliana Guadalupe Vazquez Longoria de 22 años, relató que vivía en la colonia 10 de mayo en Tijuana B.C. Y que un día (no recuerda cuando), salió a comprar huevos y se perdió. De acuerdo con la psicóloga que estuvo con ella, dijo que Liliana es una persona con discapacidad psicosocial, como una niña de cinco años.

Si usted sabe algo acerca de la identidad de la joven o conoce a sus familiares, favor de comunicarse a los teléfonos:

9-1-1 y 089 o con la Unidad Especial de Personas No Localizadas en Tijuana: 664 683 9643. Al igual con Lorena Sillas: 664 130 6813