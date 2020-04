En solo 24 horas registran 80 nuevos pacientes

De acuerdo con el último informe realizado por la Secretaría de Salud del Estado, en 24 horas se registraron 80 nuevos casos de Covid-19, con lo que ya suman un total de 240 personas contagiadas del virus desde que se confirmó el primer paciente el 17 de marzo, de los cuales están 63 hospitalizados y 163 ambulatorios.

Los datos detallan que Tijuana encabeza la lista de pacientes confirmados con 146, seguido por Mexicali con 84, Tecate con 6, y 2 en Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente.

El secretario de Salud del Estado Alonso Pérez Rico indicó que el número de defunciones por el coronavirus también incrementó, pasando de doce a trece en la Entidad, ocho de las cuales ocurrieron en Tijuana y cinco en Mexicali.

Además, hay otras 239 personas sospechosas, y es en Tijuana donde se encuentra la mayoría con 122 y después en Mexicali con 82, explicó.

No acatan llamado

El funcionario estatal consideró que no se tuvieran 80 casos confirmados de un día para otro si la población hubiera hecho caso de la medidas preventivas, si las empresas no esenciales hubieran cerrado sus puertas, disminuido la movilidad y no hacer fiestas.

En México hay 2 mil 785 casos confirmados de Covid-19, 7 mil 500 sospechosos y un total de 141 defunciones, quienes en su mayoría presentaban padecimientos como hipertensión, obesidad y diabetes.

“Somos el tercer lugar en casos acumulados, el primer lugar es la Ciudad de México con 223 casos, el Estado de México con 320 y le seguimos nosotros con 240; ya tenemos 13 defunciones, representamos el 8.3% de los casos confirmados en México”, puntualizó.