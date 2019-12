En incertidumbre trabajadoras de desayunos escolares

TIJUANA.- Un grupo de 22 mujeres acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a la Secretaría del Trabajo para interponer una queja por despido injustificado contra la empresa AB Cocinas, encargada de la operación del programa de desayunos escolares en las escuelas primarias de Baja California.



“A nosotros nos contrató una empresa, pero el programa es del Gobierno del Estado, por eso estamos viendo si el Gobierno ya le dio los fondos para que nos pagaran a nosotros”, señaló Azucena Colín, una de las afectadas.



La estrategia inició apenas en el mes de noviembre en algunos planteles de los cinco municipios de la Entidad y la promesa de la compañía hacia las trabajadoras fue que se trataba de un empleo de por lo menos dos años en una escuela cercana a sus domicilios.



“Lo que pasa es que dicen que ya quieren que los papás atiendan los comedores, que sean mamás voluntarias, pero el problema es que eso nunca nos lo dijeron el día que nos contrataron”, explicó otra de las trabajadoras, Sandra Ceja.



Al programa se le denominó “Alimentando para aprender” con la intención de estar sirviendo desayunos calientes gratuitos en todas las primarias para febrero.



Las afectadas señalaron que la compañía no quiso firmarles contratos, solo posponían las fechas, y que les prometieron un pago y al final fue otro.



Agregaron que también las quisieron remover de la escuela para que renunciaran y que por último les dijeron que las darían de baja temporalmente del programa.



“Me marcaron la semana pasada y me dijeron que me iban a dar de baja porque ya no ocupaban que fuera o que si quería reubicación pero era en Playas”, aseguró Mary Torres.