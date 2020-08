En el Hospital General sin aire acondicionado ni agua potable, denuncian

Tijuana.- El personal del Hospital General de Tijuana (HGT) se quejó por la falta de aire acondicionado y agua potable, situación que dificulta su labor diaria en altas temperaturas.

“Trabajo los fines de semanas en cocina y créeme, no hay agua para los pacientes. Yo levanté la voz y dije ¿al personal no les van a dar? Están los valores terribles, ellos con traje de protección se deshidratan, pero me dijeron que no”, expuso una trabajadora del HGT de manera anónima.

El secretario de Salud reconoció a problemática de la falta de aire acondicionado y dijo que el 20 de agosto iniciarán con un proyecto de remodelación del este sistema, además de sistemas de flujo y rehabilitación de los elevadores.

“Si no precisamente para eliminar micropartículas en el aire que disminuyen considerablemente las infecciones respiratorias”, afirmó.

El personal del HGT circuló una carta en las redes sociales en donde solicitan la ayuda a las autoridades. "Los médicos y personal de enfermería han solicitado, exigido y demandado a todas las personas obligadas a resolver este peligroso problema y no han tenido respuesta. Todo es un “estamos trabajando en eso” y “ESO” parece no ser prioridad para los que viven bajo el congelador de sus oficinas mientras el personal sufre la inclemencia del tiempo y de los directivos que se pasean frescos por los pasillos hasta que les da calor y vuelven a su cueva fría".