En albergues inicia programa de Ludotecas

Tijuana BC.- Con el propósito de fomentar el aprendizaje y formación de habilidades en niños y adolescentes en situación vulnerable, organismos civiles de ambos lados de la frontera arrancaron con un Programa de Ludotecas en siete albergues de Tijuana.

Yolanda Selene Walther-Meade, cofundadora de la organización This is About Humanity, explicó que este proyecto surgió durante la pandemia, en colaboración con United Way-Fondo Unido México, e International Community Foundation.

Estamos emocionadas en participar las tres organizaciones en el Programa de Ludotecas, forjando una alianza binacional innovadora que nos permitió recabar recursos en tiempo récord, para crear espacios en donde los niños pudieran jugar y aprender”

Comentó.

El arranque oficial del programa fue en la Casa Madre Assunta