Empresas desaparecen por no saber vender sus productos

Tijuana BC.- Empresas desaparecen en poco tiempo de haber iniciado derivado de no tener los fundamentos básicos para vender sus productos o servicios, indicó Hugo Cen, cofundador de Digital Lab Agency.

Mencionó que los casos más comunes van de la mano con la centralización de sus ventas, por lo que muchos emprendedores inician sin saber cómo ofrecer sus productos y en el corto plazo terminan por prescindir de sus negocios.

Está centralizado en sus ventas, pueden tener el mejor o peor producto pero si no vendes no llegará a ningún término, ahí es donde flaquean en sus primeros años porque no generan ventas ni la suficiente atracción”