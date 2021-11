Emprendedora tijuanense paga su universidad vendiendo por internet

Tijuana, B.C.- El término “nenis”, ha sido noticia en los últimos meses, pues con la llegada de la pandemia, las redes sociales sirvieron para las mujeres emprendedoras, y así pudieron tener ingresos para sus gastos, por ejemplo Melissa Gutiérrez, de apenas 23 años, con ayuda de las ventas por internet hoy está a punto de graduarse de la universidad.

Comencé hace un año, con mucho miedo, quería sentir que les ayudaba a mis papás, quería independizarme de algún modo, así que comencé este emprendimiento, invertí el poquito ahorro que tenía en los primeros materiales y en inscribirme a un curso, pero pues sin duda fue algo que me apasiono mucho, me gusto mucho, el crear cada detalle personalizado”, compartió Melissa.

“Cuando lo haces con mucho amor, mucho cariño y pierdes el miedo, el éxito por ende llega solo", aseguró.

Compartió que su familia fue de gran apoyo y que tuvo que enseñarles a su mamá y abuela a hacer las recetas para agilizar el trabajo y así enfocarse en sus estudios también.

“Yo tuve muchísimo apoyo de mi familia, inclusive ni mamá y abuela se ponían a ayudarme, porque la verdad a veces me salían muchísimos pedidos y yo no podía sola", explicó Melissa.

"Me dormía a las tres o cuatro de la mañana, me levantaba siete u ocho y era un poco pesado, pero trate de no descuidar la universidad porque era el objetivo principal, y mi familia me apoyó mucho, también generando pedidos y ayudándome a compartir", dijo emocionada al hablar de su familia.

Melissa vende cajas personalizadas con dulces, fresas con chocolate, botellas de vino personalizadas, cake pops, paletas tipo magnun, entre muchas otras cosas, si deseas contactarla puedes comunicarte a través de sus redes sociales:

Facebook: cakepop.box

Instagram: cakepop.box

“Pido de anticipación al menos tres días, porque estoy estudiando y tengo que acomodar mis tiempos y comprar el material con anticipación también, el precio totalmente es ajustado al cliente, no todos tenemos y entonces yo trato de ajustarme al bolsillo, si alguien me dice que solo tiene 100 pesos, pues me acomodo para ver que puedo hacer con ese presupuesto", aseguro”, Melissa Gutiérrez. Emprendedora.

A raíz de este negocio continúa estudiando y además dice estar comenzando otro emprendimiento llamado “Frenesí Cinema” donde hace Picnics a domicilio, lo cual la llena de alegría y manda un mensaje a aquellos emprendedores que como ella desean llegar alto.

“Éxito a todos los pequeños emprendedores, yo de corazón les deseo que todo les salga bien, se que van por buen camino y los que todavía no se han animado pues anímense, están en el camino correcto y háganlo con mucho amor”, concluyó Melissa.