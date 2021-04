Emprende Sergio Moctezuma jornadas nocturnas de promoción del voto

Con el propósito de acercarse a los trabajadores y ciudadanos que regresan por la noche a sus hogares, el Candidato de MORENA a Diputado del Distrito 8, Sergio Moctezuma emprende jornadas nocturnas de promoción del voto, para dar a conocer sus propuestas legislativas en algunos de los principales cruceros del distrito que busca representar a partir del próximo 6 de junio.

El aspirante destacó que es importante tener acceso a todos los sectores de la población, y tener una mayor cercanía con los trabajadores nocturnos, por lo que en ocasiones esas jornadas de noche se extienden hasta las 10:30, acompañado de un equipo de voluntarios firmes en la convicción de acercar “Las 8 del 8” a los usuarios del transporte público.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Moctezuma detalló que solicita el permiso de los transportistas para subir y entregar a los usuarios del transporte público sus propuestas legislativas, además de contestar cualquier inquietud o duda de sus posibles electores.

“Yo no tengo miedo a las preguntas de la ciudadanía, por eso me subo a los taxis a buscar el diálogo y es algo muy interesante porque me ha tocado que la calafia continúa su ruta y yo sigo por dos o tres cuadras platicando con la gente para después bajarme y regresar al crucero donde sigo promocionando el voto con todo el equipo”, puntualizó Sergio Moctezuma.

Indicó que en esta primera semana de campaña han llevado a cabo jornadas nocturnas tanto en el crucero del Bellas Artes y José López Portillo, así como en el crucero del bulevar Casa Blanca donde saludan a taxistas, a los trabajadores que terminan su jornada laboral, y las personas que regresan a sus casas.

El Candidato manifestó que tanto él como su equipo se mantienen muy activos, con una actitud totalmente comprometida, ya que el buen recibimiento de la gente los motiva a continuar promoviendo el voto.

“En campaña todos los días, todas las horas son hábiles y estas jornadas nocturnas van a seguir a lo largo de la campaña porque tenemos la convicción de que todas las personas quieren tener esa oportunidad de ver frente a frente a quienes buscan representarlos ante el Congreso, así es de que nosotros vamos a seguir adelante seguros de que vamos a ganar, y no solo este distrito sino todo el carro completo”, expresó Sergio Moctezuma.