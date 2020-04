Empleados sanos sí deben trabajar: gobernador

Tijuana.- Los empleados que gocen de buena salud están obligados a ir a trabajar a las empresas que actualmente están clasificadas como esenciales ante la contingencia del coronavirus, de lo contrario, los jefes podrán retenerles el salario.

Así lo sostuvo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien explicó que solo los trabajadores mayores de 65 años que sufren obesidad, diabetes e hipertensión tienen el derecho de retirarse a sus hogares y gozar del sueldo íntegro, pues corren el riesgo de empeorar su condición a causa del Covid-19.

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia también deben gozar esa facilidad por parte de los centros laborales.

“La gente que no es vulnerable tiene que seguir trabajando a las empresas que están clasificadas como esenciales; si no la empresa no tiene ninguna obligación para pagar”, reiteró Bonilla Valdez.

Por otra parte, comentó que el toque de queda o uso de cubrebocas para evitar mayor la propagación del coronavirus es decisión de cada persona, pero no una obligación legal.

“Porque altera a la sociedad y cambia el estado de ánimo de mucha gente que anda en la calle y causa más pánico. Yo creo que vamos bien”, declaró.

Y en ese sentido, agregó que de acuerdo a los expertos de salud, en los próximos siete días Baja California podría ingresar a la fase cuatro del coronavirus, para la cual se estima un leve descenso de casos nuevos.

Asimismo, descartó que la poca convocatoria para contratar a más médicos y enfermeras en la lucha del coronavirus se deba a que no se les garantiza la seguridad para realizar su labor ni la de sus pacientes.

“Lo que pasa es que no hay tantos médicos, o sea, hay muchísimas necesidades. Nunca en una epidemia vas a tener la cantidad de doctores que necesitas. Siempre se les ha garantizado la seguridad laboral. En una epidemia nunca tienes suficientes hospitales, suficientes ventiladores, porque nunca sabes hasta dónde va a llegar”, justificó el gobernador del Estado.

En otro tema, negó que los ciudadanos serán afectados con la aprobación del aumento del 1.5% al transporte de las aplicaciones digitales, pues se trata de generar competitividad entre los chóferes del transporte público, así como el del servicio de comida a domicilio.

“Es un impuesto a la plataforma, a la empresa que está haciendo ese servicio, pero no es a la comida, se ha malinterpretado, por intereses de mucha gente por confundir. Pero si leen, ese presupuesto es a la plataforma que no paga impuestos. Estas empresas han hecho negocios con este Estado y con otros estados y no pagan ningún impuesto”, dijo.