Empleados de ‘maquila’ denuncian que laboran en condiciones de riesgo

Empleados de la empresa Parker Hannifin, ubicada en el Parque Industrial de Otay, se manifestaron en las afueras de las instalaciones porque no se les ha permitido mantenerse en cuarentena.

Irvin Rodríguez, empleado de la planta Uno de dicha empresa, explicó que se optó por realizar la protesta porque las 400 personas que laboran en la misma consideran que están en riesgo constante en cada jornada de trabajo.

Nos dieron mascarillas básicas, no nos dejan traer las propias, solo las que ellos nos dieron, en la planta casi no hay gel antibacterial y ellos regalaron dos botes; somos 400 personas laborando y no es justo para nosotros, se han detectado casos de personas que han sido incapacitadas debido a la enfermedad y nosotros tenemos contacto directo entre empleados, estamos muy pegados unos a otros”, manifestó.