Emite Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos aviso a la comunidad

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Baja California (CCPERBC) es una asociación civil con fines académicos e integra a 73 especialistas (de Tijuana, Ensenada y Rosarito, a 16 en proceso de unirse de Mexicali) certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER) perteneciente al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), de acuerdo al artículo 81 de la Ley General de Salud.

Hace de su conocimiento que los socios pertenecientes al colegio están debidamente capacitados y certificados, quienes pueden ser reconocidos por la población como especialistas por los siguientes elementos:

En las páginas www.ccperbc.org, www.cirugiaplastica.mx y www.cmcper.org puede verificarse que el cirujano sea un especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Los únicos especialistas cuya formación académica es reconocida por universidades de prestigio son los que cuentan con cédula en cirugía plástica y reconstructiva, así como la certificación por el CMCPER, requisitos que se indican en el artículo 272 Bis de la Ley General de Salud para poder realizar cirugías con fines estéticos.

Con este antecedente, la presidenta del CCPERBC, Dra. Carmina Cárdenas Malta informó que el C. Alexander Leroy quien le practicó una cirugía estética a Lilian Carolina Gastélum Flores en la cual perdió la vida, no es cirujano plástico, estético y reconstructivo, por lo tanto, no pertenece a este colegio tampoco a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), además de no estar certificado por el CMCPER.

Por lo anterior, externó la recomendación a la población en general antes de realizarse una cirugía con fines estéticos, verificar los estudios, universidad de procedencia y que sea cirujano plástico certificado.