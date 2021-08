Eliminarán Fosa común en Tijuana

Tijuana BC.- La fosa común en Tijuana desaparecerá con la construcción de nichos para cuerpos no identificados o reclamados ante el Servicio Médico Forense de Baja California (Semefo).

A diferencia de las tumbas que se encuentran bajo el suelo, los nichos son espacios que albergan los restos de una persona en amplios muros, proyecto que iniciará antes de que concluya el 23 Ayuntamiento de Tijuana.

El director de Servicios Públicos Municipales, Juan Enrique Bautista Corona, informó que lanzarán una licitación a principios del mes de septiembre del presente año con un presupuesto de 2.4 millones de pesos para que antes de que termine el mes inicien los trabajos de urbanización, movimientos de tierra, vialidades, plataformas y la construcción de 300 nichos en un espacio del panteón municipal número 11.

Suplir la fosa

Explicó que al año reciben alrededor de mil 200 cuerpos por parte de Semefo que van a la fosa común, así que mínimo requieren cerca de 3 mil nichos para poder hacerle frente a esta demanda.

El proyecto que traemos es suplir a la fosa común por ese tipo de nichos, esto para que ya no exista la necesidad de enterrar los cuerpos en tierra y al momento de ser exhumados tener que exhumar todos los cuerpos

Agregó.

Al mismo tiempo, dijo que se debe construir un espacio de almacenamiento para colocar ahí las osamentas que tienen más de ocho años enterrados, tiempo en el que un cuerpo se descompone totalmente.

“Estamos pláticas con personal de la Cruz Roja, con Semefo y nos comentan que va ser punta de lanza para el noroeste del país”, declaró.

Bautista Corona afirmó que este proyecto ayudará a la ciudadanía para que no tenga que pagar grandes cantidades para recuperar un cuerpo, a la Fiscalía General del Estado para sus investigaciones y al municipio para contar con espacios en los panteones municipales.

Pagan miles por exhumar

El presidente de la Asociación Unidos en Baja California, Fernando Oseguera Flores, consideró que este proyecto hacía falta en la ciudad, principalmente para apoyar a las familias de personas desaparecidas.

Explicó que los cuerpos no identificados terminan en la fosa común, pero para poder recuperarlos inicia otro calvario para los seres queridos, ya que muchas veces tienen que pagar grandes cantidades.

Inclusive, destactó, aquellas familias de escasos recursos deciden mejor dejarlos ahí al no tener para pagar hasta 60 mil pesos.

Cuando los cuerpos se entierran en la fosa común son alrededor de 25 a 30 cuerpos, entonces para hacer la exhumación, si el cuerpo quedó en la parte inferior, se tienen que sacar todos los cuerpos que están arriba, si son 26 cuerpos el precio estimado viene siendo como 60 mil pesos

Manifestó.

Explicó que los nichos tienen ventajas muy importantes porque la persona no identificada y no reclamada en Semefo ya no iría a la fosa común, sino a estos espacios individuales.

“Es grandísima la cantidad que se está mandando a la fosa, sin embargo, es un buen principio porque lo podemos tener como un proyecto a futuro para seguir construyendo más nichos y en su momento dado tener una sepultura digna para los cuerpos no identificados”, expresó.

Recordó que hace tres años con la creación de la Comisión de Búsqueda se generó una partida general de casi 30 millones de pesos para cada municipio para la creación de los “Panteones Ministeriales” o también conocidos como nichos.

El primer municipio en crearlos en México fue Acapulco, en donde se construyeron mil 500 nichos y de ahí le siguió Coahuila, que bajó el recurso y lo distribuyó a los municipios.

Hasta donde tiene conocimiento en Tijuana se construirán con recursos propios, lo cual, aplaudió.