Elevan 30% sus ventas comercios en Tijuana

Tijuana, BC.- San Valentín llegó para aliviar al comercio y restaurantes, puesto que pudieron elevar sus ventas hasta un 30% que fines de semanas previos, aunque no alcanzaron las cifras de años anteriores, es un respiro para el sector.

Julián Palombo Saucedo, presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana, manifestó que se logró la recuperación del 32% en el sector turístico, sobre todo restaurantes.

“Principalmente los que se dedican a la gastronomía, cafeterías, si tuvieron una recuperación económica hasta en un 32% en promedio, y esto da la pauta para que cuando estemos en semáforo verde el turismo pudiera tener una reactivación”, destacó.

En el transcurso de hoy se espera continuar con la recepción de turistas, aseveró, pues es día festivo para los estadounidenses y lo aprovechan para visitar Tijuana con la intención de consumir alimentos o servicios médicos.

Jaime González es un vendedor ambulante que en las fechas cercanas a San Valentín cambia su giro a la venta de globos, peluches y artículos típicos de la festividad, con la finalidad de aumentar sus ingresos.

“Vamos mejorando, el día viernes que empezamos a ponernos no hubo gente, el sábado estuvo poco mejor y ahorita vemos también que está saliendo la gente, es un alivio a diferencia de otros días”, comentó.

Las ventas están al 40% respecto a años pasados en San Valentín, recalcó, pero sí es una mejoría a comparación de otros meses con la pandemia del Covid-19, aunque el ser ambulante es una ventaja para él.

“Esa es la intención, arrimarles lo más cerca que puedan ellos, como un drive thru, de pasar, comprar y vámonos, y no anden buscando en los centros comerciales, o se saturen los swap meet”, expresó el vendedor.

Florerías, las más beneficiadas

Gaby Trujillo, florista, indicó que no tuvieron la cantidad de clientes que esperan cada San Valentín, pero tuvieron un 70% de ventas más que durante los meses anteriores, y espera que la situación mejore para el Día de las Madres.

“No había ventas en absoluto, como normalmente hay, y ahorita si es como un alivio, un descanso, ante todo lo que estamos viviendo, es la primera vez que vivimos así el 14 de febrero, una fecha importante”, declaró.

Juan Ramón Vega, encargado del restaurante ‘Le Galería’, dijo que este fin de semana, frente a otros días, mejoró la afluencia, aunque es un 50% menos que la clientela que tenían en años pasados.

“Lamentablemente no podemos forzar la situación, estamos dando el mejor servicio posible, distancia sana, no mesas aquí, no mesas allá, se ha reducido demasiado el límite, entonces la gente no sale como antes”, manifestó Vega.