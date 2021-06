Elecciones Baja California: Abstencionismo 'es el enemigo'

Tijuana, BC.- En la pasada elección local solo tres de cada 10 bajacalifornianos salieron a votar, colocando al Estado por debajo de la media nacional con el 29% de participación ciudadana.

Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la elección de 2019 ejercieron su derecho cerca de 840 mil ciudadanos del padrón electoral en Baja California, de las 2 millones 800 mil personas registradas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Nos habla de un evidente problema, estamos por supuesto debajo de la media nacional tanto en elecciones locales como en elecciones federales”, declaró la consejera presidenta del Consejo Local del INE en el Estado, María Luisa Flores Huerta.

Participación en elecciones pasadas

Reconoció que en la elección federal de 2018, cuando se eligió al presidente de México, el porcentaje de participación alcanzó el 52%, sin embargo, la media nacional fue del 62% y algunas entidades registraron 80% de participación.

Ante este panorama, invitó a la ciudadanía salir este 6 de junio a emitir su voto para elegir a quienes los representarán en el gobierno durante los próximos años, porque de lo contrario estarían dejando esta decisión en manos de alguien más.

“La rendición de cuentas también viene acompañada de la participación y por supuesto los ciudadanos que eligen y salen tienen derecho en todo momento en volverle a pedir a sus representantes que vengan y les cuenten como van las cosas”, agregó.

Elección de los ciudadanos

Insistió en que la elección no es de las autoridades electorales sino de los ciudadanos y consideró que para lograr cada vez mejores representantes la población debe salir a expresarse con el voto.

Flores Huerta solicitó respetar todas las medidas que se están tomando por la pandemia del coronavirus, desde la sana distancia con puntos fijos en el suelo, llevar su marcador y el uso de cubrebocas.

Aunque para aquellos que no lleven marcador o cubrebocas, los funcionarios de casillas tendrán para que puedan votar sin problemas.

En la mira, actores políticos

Uno de los factores para que la gente no emita su voto es que los candidatos no cumplen con sus promesas de campaña, esto genera entre la población apatía.

El analista político, Benedicto Ruiz Vargas, consideró que mientras el electorado no le crea al candidato será difícil vencer el abstencionismo en la entidad.

“Los partidos tendrían que escuchar a la gente y empezar a cambiar en su acercamiento y en sus propuesta a los ciudadanos, la gente quiere que el partido establezca un diálogo, quiere verlo permanentemente en los problemas de ese ciudadano, problemas concretos como el agua, la seguridad, el trabajo, los baches”, enfatizó.

Partidos políticos

Otro punto importante también relacionado con los partidos políticos, es que los electores muchas veces consideran que los candidatos son los mismos personajes de siempre.

“Los partidos no entienden esta complejidad de la mentalidad del ciudadano y terminan haciendo lo mismo, reproduciendo las mismas prácticas y no se dan cuenta que lo que están haciendo es reforzando las malas visiones que tiene la gente”, explicó.

Expresó que en Baja California, pero especialmente Tijuana existe una gran cantidad de población que viene para trabajar o está temporalmente, y aunque sacan su credencial de elector no la usan para votar, debido a que no les interesa lo que pase con la vida política al estar “de paso”.

Vencer el abstencionismo

Académicos de Cetys Universidad opinaron que el reto principal de la jornada electoral del domingo seis de junio será vencer el abstencionismo.

En el panel Elecciones BC 2021 comentaron que la falta de la participación ciudadana es causada porque los partidos políticos de diferentes ideologías formaron alianzas o coaliciones para ganar el voto que los llevará a ocupar la gubernatura, alcaldías y diputaciones federales.

“La integración de estos partidos emergentes, la integración de candidatos que asociábamos a un partido en otras nuevas fuerzas, la unión de los partidos que están en los extremos ideológicos, definitivamente lleva a que como ciudadanos hagamos un doble esfuerzo por pensar cómo va a afectar eso en términos prácticos y cuando lleguen al poder cómo van a aplicar esas políticas públicas”, opinó Eduardo Durazo, coordinador del Triple grado de la Maestría mente gobierno México.

“Si no estamos conformes con lo que está sucediendo, votemos por alguien más, pero bajo ninguna circunstancia nos debemos de quedar sin salir a votar”, manifestó.

El empresario consideró que son varios los factores por los que la ciudadanía no sale a votar, uno de ellos porque los candidatos cuando llegan al poder no cumplen con sus promesas, y una vez electos no existe un compromiso de regresar a las colonias para escuchar las necesidades de la comunidad. en Administración de Negocios, campus Ensenada.

Alejandrina Barajas, investigadora del CIEN, Campus Mexicali, expuso que la contienda electoral es una de las más importantes, ya que podría dar continuidad a la presente administración o presentar nuevos proyectos, pues los ganadores, aunque la pandemia del Covid-19 siga activa en el Estado, deberán cumplir con las necesidades de la población en los temas económicos, seguridad, educación y salud.

Por lo que se votará

Este 2021 los ciudadanos elegirán a un gobernador, 17 diputados locales de mayoría relativa, 8 diputados de representación proporcional, 8 de diputaciones federales, 5 alcaldes, 5 sindicaturas y 63 regidurías.

La lista nominal de este año es de 2 millones 919 mil 177 ciudadanos, de las cuales un millón 457 mil 920 son mujeres y un millón 461 mil 257 son hombres.

IP estima participación de 50%

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Francisco Rubio Rangel, dijo que existe una gran expectativa este año por las elecciones por lo que esperan llegue al 50% la participación de la población.

Calificó estas elecciones como las más importantes del país al demostrar si están conformes o no con aquellos que actualmente gobierno México.

“Si no estamos conformes con lo que está sucediendo, votemos por alguien más, pero bajo ninguna circunstancia nos debemos de quedar sin salir a votar”, manifestó.

El empresario consideró que son varios los factores por los que la ciudadanía no sale a votar, uno de ellos porque los candidatos cuando llegan al poder no cumplen con sus promesas, y una vez electos no existe un compromiso de regresar a las colonias para escuchar las necesidades de la comunidad.