El verdadero 'outsourcing' es benéfico: especialista

Tijuana BC.- Se debe perseguir y combatir a los outsourcing que son una simulación y que con engaños terminan afectando al empleado y a la autoridad, opinó Pablo César Castañeda, socio de impuestos de la firma CAZA Consultores.

Refirió que el 12 de noviembre de 2020 se presentó una iniciativa que buscar reformar diversas disposiciones relacionadas a la subcontratación laboral conocida comúnmente como “outsourcing”; esta iniciativa pretende desalentar la implementación de esquemas de subcontratación laboral agresivos.

Aclaró que estos esquemas agresivos no son un “outsourcing”, son una simulación, son una competencia desleal para los verdaderos “outsourcing”.

"Textualmente la iniciativa expone como su objetivo, acabar las prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores. También expone afectaciones para los trabajadores, la hacienda pública y empresas cumplidas", señaló.

El especialista explicó que la afectación a los trabajadores se ha dado por que los esquemas agresivos de subcontratación afectan las percepciones que reciben por su trabajo, tales como retiro, pensiones, fondos de vivienda y liquidaciones o indemnizaciones.

En cuanto a la afectación a las empresas que cumplen sus obligaciones, dijo que estos esquemas propician el desarrollo de la competencia desleal entre empresas dedicadas a la subcontratación laboral, mediante la reducción artificial del costo de la mano de obra.

"Ir en contra de la corrupción, siempre es bueno, es lo correcto, es lo que se espera, sin duda alguna existen muchos que malamente llamamos outsourcing, que son una simulación que buscan bajar el costo laboral con engaños como sueldos bajos", dijo.

Al hacer alusión a algunas de las modificaciones que se proponen, manifestó que se reformarán varios artículos de la Ley Federal del Trabajo para prohibir la subcontratación laboral, pero cuando sean servicios especializados u obras especializadas, que no formen parte del objeto social, ni de la actividad económica de la empresa contratante no se considerará subcontratación laboral, esto es, se puede contratar sin problema algunos servicios a los que no se dedica, aquí podrian entrar los guardias de seguridad que se contratan para cuidar una empresa.