'El que debe pedir disculpas a Tijuana es el que no trabaja', responde Bonilla a González Cruz

Tijuana, BC.- “Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, yo creo el que le debe disculpas a Tijuana es el que no trabaja por Tijuana”, contestó el gobernador, Jaime Bonilla Valdez al presidente municipal, Arturo González Cruz.

Ayer el Alcalde publicó un video denunciando que fue amenazado por el subsecretario de Gobierno y que ha sido blanco de reiterados ataques por parte del Estado para desestabilizar su gobierno.

Mientras que hoy por la mañana, en rueda de prensa, González Cruz exigió al Gobernador que se disculpara por dichos señalamientos.

En respuesta, el Mandatario Estatal cuestionó al Primer Edil que no ha atendido temas como el deslave colonia Ballesteros, y Sánchez Taboada.

“Este no es el campestre, tú estás acostumbrado a una política de campestre y aquí es de trabajo”, enfatizó Bonilla Valdez.

Bonilla Valdez también señaló que es función del Gobernador visitar los municipios, no la de un Alcalde.

“No veo el trabajo que quiero ver en un Presidente Municipal”, dijo.

Además manifestó que él le ayudó a ser Alcalde de Tijuana, que lo presentó durante la campaña en las colonias.

Pide Bonilla a Pérez Rico diagnóstico sobre González Cruz

Durante su conferencia mañanera el Mandatario Estatal incluso pidió una consulta médica al secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico al señalar que el Primer Edil cambió su actitud en unas horas.

De emitir un mensaje combativo, a uno de conciliación, pasó el alcalde de Tijuana en un solo día, recapituló el gobernador de Baja California, quien comparó a Arturo González Cruz, con el personaje de la novela “Dr Jekyll and Mr Hyde”, caracterizado por sufrir trastorno bipolar.

Antes que querer ir a resolver los problemas de otros municipios, el alcalde de Tijuana, Arturo González, debe de realizar una auto reflexión de sus actos, declaró el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

“Yo no sabía que decirle a alguien ponte a trabajar es lastimoso, solo se lastima el que no está acostumbrado a trabajar, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, yo creo que el que le debe una disculpa a Tijuana, es el que no trabaja por Tijuana”, mencionó.

“No puedes engañar al pueblo parte del tiempo, pero no a todo el pueblo todo el tiempo”, señaló el gobernador de Bonilla.

Bonilla señaló en torno al video que difundió el alcalde de Tijuana, que se veía colorado, enojado, incluso muy nervioso, y afligido; para posteriormente, en otra entrevista mostrar una actitud totalmente distinta.

“Yo le ayudé a Arturo a que fuera candidato, yo lo presentaba, porque la gente lo ignoraba, eso no se le puede olvidar, ahora resulta que le van a vender un chango a Tarzán, y no es nada personal”, declaró Bonilla.