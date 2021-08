El público que acuda a la feria será responsable de su propia salud

Tijuana, B.C.- A pesar del aumento de los contagios de coronavirus y del retroceso del semáforo verde a amarillo en el semáforo epidemiológico en Baja California, se realizará la Feria Tijuana 2021; sin embargo, los asistentes serán los responsables del cuidado de su salud.

Así lo sostuvo Carlos Espinoza De Los Monteros, director de Ras Entretenimiento, quien dijo que el evento contará con las medidas preventivas, como la toma de temperatura, gel antibacterial y espacios abiertos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Además, a diferencia de ediciones pasadas en donde la asistencia era de 20 mil personas, en esta ocasión solo serán 7 mil; los conciertos que se hacían en el palenque serán en el audiorama con una capacidad máxima de cuatro mil personas. Y solo habrá un espacio para la venta de bebidas alcohólicas.

De Los Monteros aseguró que habrá espacios para garantizar la sana distancia y vigilancia para cumplir con el uso del cubrebocas, pero las autoridades sanitarias todavía no han definido si habrá o no castigo en caso de incumplimiento.

Ciudadanos responsables

“Si una persona no hace caso del uso del cubrebocas, no la puedes retirar porque no existe una ley ni un control para sacarlo. Aquí es donde apelo a todos los ciudadanos responsables, tenemos que apoyar en esta parte en donde haga conciencia la gente”, indicó.

Por otra parte, el director desconoce si con el cambio del semáforo amarillo al público se le pedirá el comprobante de vacunación o una prueba negativa PCR del Covid-19.

Así, el evento se realizará del 13 de agosto al 03 de octubre, se recomienda adquirir los boletos en línea para evitar las filas.

Menores de edad podrán ingresar

Carlos Espinoza De Los Monteros adelantó que los menores de edad podrán ingresar a la feria, pues por ley no se les puede negar el acceso, aunque no sean parte del sector vacunado contra el coronavirus.

“A los menores no se les puede negar la asistencia y no hay un protocolo de vacunación. Ahí será que los papás los lleven con cubrebocas. Hay una discrepancia entre las nuevas leyes y las que existían por Constitución, no se puede negar la entrada a un espectáculo a un menor de edad, pero tampoco existen protocolos ni las leyes para impedírselo”, dijo.



Por su parte, Carlos Cruz Archundia, presidente de Cotuco Tijuana, también se sumó al llamado para que la población vacunada o no contra el Covid-19 respete los protocolos sanitarios, para evitar cierres en las actividades económicas y con ello pérdidas de empleos.

“Creo que la parte de empresarios y de los organizadores de este evento han hecho su labor. Me consta ver que han tenido reuniones con la Secretaría de Salud, con las autoridades Protección Civil, Seguridad Pública, equipos de emergencias. Un llamado a todas las personas que ya están vacunadas, porque también puede ser transmisora de Covid-19”, remarcó.