El exgobernador de BC también debe pagar por el agua: Alcalde

TIJUANA, BC.- El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, indicó que el ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, también debe pagar por el suministro de agua, luego de que se diera a conocer que desde 2015 no paga por el servicio.

“Yo creo que ahí hay una circunstancia. La pregunta hay que hacérsela a todos los ciudadanos, yo creo que no está exento de cumplir con sus obligaciones como ningún otro ciudadano y más que de la cuestión del agua, yo creo que habría que ver cómo salió esa entrega de recepción que hizo de gobierno para efecto de conocer cuál va a ser el futuro inmediato del ex gobernador y el ex alcalde Tijuana”, declaró.

Y ante el descontento de la población que sí cumple puntualmente con el pago del recibo de agua para evitar recargos o cortes, González Cruz espera que Vega de Lamadrid reciba una sanción.

“Si no se hiciera nada, yo creo que sí, pero yo veo que nuestro gobierno federal, estatal y municipal estamos haciendo todo lo posible para efecto de proceder con esas irregularidades, nosotros vamos a continuar”, afirmó.

El alcalde dijo que también revisará las cuentas del predial para conocer si el ex gobernador lo pagaba.

Hoy entre otros puntos, Arturo González Cruz visitó los trabajos de reparación del Cañón del Matadero. La vialidad que rodea esa zona el jueves quedará abierta, especialmente la que conecta de Playas de Tijuana a Flores Magón.