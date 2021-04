El deporte como educación de calidad, estrategía de Jorge Ojeda para BC

“Porque todos somos box, todos somos Fuerza por México”, así arrancó el discurso el candidato a gubernatura de Baja California por el partido Fuerza por México, Jorge Ojeda, en el evento con los simpatizantes del Boxing Gym Club.

Expresó lo siguiente: “No soy político, ni hijo de políticos, crecí en una familia de maestros, una vida tradicional y mi niñez fue enfocada a llevar a la práctica el deporte, personalmente me encanta el box, siempre me ha gustado y he tenido el placer de apoyar esta disciplina e impulsar a todos los campeones del momento”.

Así mismo, habló de uno de los ejes principales en esta campaña: el deporte como educación de calidad, usándolo como base para la reconstrucción del tejido social, alejando a los jóvenes de las adicciones, forjando buenos hábitos y evitando que perjudiquen a la sociedad, con el propósito de que en conjunto se construya un círculo virtuoso, esto de la mano de los Centros comunitarios del ciudadano, donde se impartirán clases de karate, box, danza, canto, piano, que apoyarán el talento en Baja California.

“El deporte causa un impacto impresionante en los jóvenes, descubren una pasión donde no sabían que existía, que los alienta y les puede dar una carrera deportiva próspera, quién sabe... el día de mañana pueden convertirse en un deportista reconocido mundialmente, pero no lo sabremos si no tienen la oportunidad de acercarse al deporte, en nuestro gobierno conocerán una vida sana, una vida activa y productiva en conjunto con el deporte”.