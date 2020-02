El amor no conoce fronteras

En el amor no existen fronteras y esta pareja es prueba de ello. Se trata del matrimonio conformado por la tijuanense Paola Michelle Zalapa y el haitiano Jasnel Dorne, quien llegó a México en 2016 procedente de Brasil, en una de las llamadas Caravanas Migrantes.

Jasnel es maestro de idiomas en un colegio particular y conduce el programa Radio Haitiano en Tijuana a través de las redes sociales, donde busca fomentar el vínculo entre la comunidad de su país radicada en el Noroeste mexicano.

“Al inicio no fue fácil, porque llegué a un país donde no se hablaba mi idioma y yo realmente no hablaba nada, aquí aprendí y sigo aprendiendo”, declaró Jasnel Dorne.

Paola Michelle y Jasnel se conocieron gracias a amigos en común dentro de la religión cristiana hace más de dos años y aunque en un principio no fue fácil para Jasnel conquistarla, hoy en día son una pareja consolidada y feliz.

“De hecho sí, es que yo he visto que los haitianos en general son muy expresivos y nosotras, las mujeres de aquí, no nos gusta que nos digan piropos o cosas así muy directas, y ellos sí son muy directos. Al principio, sí me asusté o más bien no sabía si estaba jugando o era en serio”, mencionó Paola Michelle Zalapa.

La adaptación entre dos culturas tampoco fue sencilla, pero lo lograron y ahora disfrutan de la música, las fiestas, las costumbres y la gastronomía de cada país.

“Los mexicanos tienen muchas fiestas, por ejemplo, las carnes asadas y es algo muy bonito, yo me quedo con eso, es algo que me gusta mucho. Si estamos haciendo una fiesta cada persona llega con sus cosas, es algo que me agrada mucho y me fascina”, agregó Jasnel.

Para ambos fue incómodo en un inicio leer comentarios sobre una presunta conveniencia acerca de su amor, gente suponiendo que era Jasnel el interesado en la relación para obtener la estancia legal en México, cuando no era así.

“Muchas personas me dijeron que quería casarse conmigo por los papeles pero él me ha demostrado que no ha sido por eso, porque de hecho antes de conocernos él ya había arreglado su documentación aquí”, explicó Michelle.

Pero nunca hicieron caso a los comentarios negativos y hoy su dicha se ha multiplicado, Michelle tiene cinco meses de embarazo. Una niña está por nacer y su nombre será Bella.

“Estamos esperando una niña muy bonita, estamos muy emocionados la verdad”, dijo Jasnel, mientras que Michelle añadió: “Toda la gente a nuestro alrededor se ha emocionado porque quieren saber cómo va a ser, con pelo chinito o lacio, morenita o blanquita, la verdad todos estamos muy contentos”.

Michelle y Jasnel son un ejemplo de que el amor derriba cualquier frontera.