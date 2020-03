El amor en tiempos del covid-19

Tijuana.- El covid-19 no fue impedimento para que Nancy y Javier se unieran formalmente en matrimonio.

Nancy Saldivar y Javier Torres fueron programados desde enero, cuando el coronavirus aún no se propagaba por todo el mundo, para casarse civilmente hoy en el Palacio Municipal.

Conforme fueron avanzando los días, la situación por el covid-19 se agravó hasta el punto que se decretaron medidas de distanciamiento social.

Pese a la situación, Nancy y Javier no dudaron en unirse en matrimonio, aunque tuvieran que acudir con tapabocas y guantes; así lo hicieron.

Con un cubrebocas blanco como su vestido, Nancy explicó que, cuando pensaba en la boda de sus sueños, no pensó que sería sin gente y con cubrebocas, sin embargo, el amor por su pareja fue más fuerte que el temor al virus.

“Desde enero la teníamos programada pero a penas en marzo nos enteramos sobre el tema del coronavirus; no teníamos idea de que existía el virus, de hecho hicimos una fiesta para mi bebé el 1 de marzo y no se escuchaba nada del virus o no estábamos enterados, ni en noticias ni redes sociales”, dijo.

Para Javier nunca hubo dudas de que ayer sería el día en que firmaría el acta de matrimonio, siempre y cuando ambos estuvieran protegidos y sin poner en peligro a sus familiares.

“Es que en este caso es prevenir, ahora que si las autoridades están previniendo y nosotros debemos tener consciencia porque es nuestra familia, tenemos que salvaguardar a nuestros parientes y seres queridos”, manifestó.

Si bien la ceremonia de ayer fue sin invitados, únicamente los testigos, el matrimonio Torres Saldivar celebrará con sus seres queridos tan pronto se normalice la situación.

“Queríamos hacer algo más grande, una fiesta con familia, pero eso si lo cancelamos por precaución, va a ser para el próximo año”, detalló Nancy.