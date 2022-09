“El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana está más vivo que nunca’’

Tijuana BC.- Tras cambio en administración, y un adeudo que ya fue cubierto de los heredados por anteriores ejercicios fiscales, inicia una nueva etapa para el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

El director del IMAC, Jesús Emmanuel Villalba León dio a conocer mediante una entrevista a este medio los 14 ejes en los que trabajará durante su gestión en los cuales se destacan: Recuperación de espacios, difusión de la memoria histórica, acercar el arte a la comunidad, entre otros.

Doce coordinaciones conforman esta institución que reportan actividades a la Secretaría de Bienestar entre los cuales resaltan eventos como ‘Yumanos’’, un encuentro entre las cinco comunidades indígenas de Baja California, con el fin de dignificar y escuchar las necesidades de estas etnias.

Evento cultural

Otro evento cultural que destacaba en la región es la Feria del Libro el cual fue lamentablemente cancelado, situación por la que Jesús Emmanuel Villalba León nos comenta su postura ante los hechos: “El IMAC, no ha participado en este evento desde hace varias ediciones. Hubo un acercamiento con la Unión de Libreros, pero desgraciadamente no se logró un acuerdo por falta de recursos.”

No sé por qué el gremio de libreros empezó a asumir y culpar al IMAC por la falta de apoyo, no hemos participado en este evento desde hace varias ediciones…hubo un acercamiento a principios de la administración con los libreros, desgraciadamente no hubo acuerdos por falta de recursos’’

Comentó.

Es importante mencionar que se propuso una ruta para la realización de un evento alternativo a la feria, sin costo alguno en el patio central del Antiguo Palacio Municipal, oferta de la que por cierto ya no hubo respuesta por parte de los libreros.

Ante esta situación la paramunicipal decidió preparar un evento atendiendo a editores y autores emergentes, así como consagrados, ofreciéndoles el espacio antes mencionado a lo cual accedieron para presentar y vender sus publicaciones próximamente sin tener que desembolsar y las ganancias son directamente para ellos.

Sobre administraciones pasadas destacó un adeudo a servicios médicos, una liquidación y una jubilación pendientes, sin dejar de lado el problema añejo de las caballerizas en Casa de la Cultura Playas, “situación que se agudizó” con el paso del tiempo. “Estamos trabajando por regularizarse con el reglamento actualizado; ya que este espacio es administrado por el ayuntamiento a través del IMAC, y se ha detectado el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar donde se reúnen familias, entre otras irregularidades.” Aseguró Villalba León.

Efecto de críticas

La Biblioteca Benito Juárez fue también efecto de críticas por mantenerse cerrada un largo tiempo, “Este es un edificio del estado, y el proyecto de rehabilitación fue aprobado por la administración pasada. Hay una estrecha comunicación con la Secretaría de Cultura y hay avances en el tema. El IMAC, estará listo para entrar en funciones en cuanto finalice la obra, y se dé un margen de tiempo para reordenar el acervo y cerciorarnos que la biblioteca sea un lugar seguro para los usuarios”. Explicó el director

En cuanto a la denuncia de acoso que interpuso una ex empleada del IMAC, se aclaró que se está llevando a cabo un proceso legal, que sólo la autoridad competente podrá resolver y cuando ésta determine si hay culpabilidad o no, se tomarán las acciones correspondientes.

Por lado hubo críticas en contra de la Subdirectora administrativa del IMAC por supuesto maltrato laboral, referente a esto el Director del IMAC nos comenta “Nosotros hemos trabajado por resultados, cuando una persona no da resultados o comete actos no transparentes va a dejar de trabajar con nosotros, me parece muy injusto que ataquen a una persona que hace su trabajo, recordemos que yo soy el responsable aquí nadie hace nada de manera unilateral, se consulta , llegamos a un acuerdo y se toman las decisiones, no es justo que se ataque a la Subdirectora y a RH de esa manera cuando solo esta cumpliendo con sus funciones’.

Proyectos actuales

Referente a proyectos actuales, en las cuatro Casas de la Cultura y las 21 Bibliotecas Públicas Municipales activas, se ejecutan diferentes programas y talleres como “Lenguaje de Señas Mexicanas”, clases de inglés para todas las edades, también se ofrecen clases de piano, guitarra, danza y actividades literarias, entre otros.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura, en este momento trabaja en la organización y logística del evento “Yumanos binacional”, “La Capital Mundial del Diseño 2022-2024” y otras actividades a nivel nacional e internacional.

Por último, el director del IMAC nos compartió un mensaje para toda la comunidad artística y cultural de Tijuana “Acérquense, y conozcan la oferta artística y cultural que brinda el IMAC a la comunidad.

Se mencionó por ahí en una crítica que el instituto estaba muerto y no había proyecto…quiero decirles que están equivocados. El IMAC está más vivo que nunca y lo hemos demostrado una y otra vez”, finalizó.

Más información: https://imac.tijuana.gob.mx/