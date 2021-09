Egresa de UABC primer alumno que cursó su carrera con el apoyo de intérprete de LSM

Tijuana, BC.- “Gracias por saber que se puede alcanzar el éxito, recibí mucha ayuda, mucho apoyo para ser también un cimarrón y es un orgullo”, expresó Alfredo Cano Domínguez, primer egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que durante su formación profesional contó con el acompañamiento de un intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Cursó la Licenciatura en Actividad Física y Deportes de la Facultad de Deportes del Campus Tijuana y egresó en el semestre 2021-1. Actualmente está en proceso de titulación y con el objetivo de estudiar fisioterapia, así como de encontrar fuentes de trabajo que se adapten a sus habilidades y destrezas para seguir desarrollándose como profesionista.

A causa de una enfermedad en su niñez, Alfredo perdió la audición, lo que propició un cambio en la dinámica familiar; aunque sus padres no conocían la LSM, hicieron todo lo posible por aprenderla y así poder entablar una comunicación que les permitiera apoyarlo en su desarrollo personal y escolar. Mientras esto ocurría, tuvo que interrumpir sus estudios en quinto año de primaria ya que estaba en un grupo con oyentes.

A mí siempre me ha gustado la escuela y me he esforzado por ser bueno, así que agradezco a mi familia por el apoyo que me han dado, así como a los intérpretes que he tenido y que también me han ayudado a continuar con mis estudios”, expresó Alfredo, precisamente a través del apoyo brindado por Ángel Landeros Farrera, quien fue su intérprete en la UABC y en la presente entrevista.