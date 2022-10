Edith Márquez ve un reto en cantar en la Monumental

Tijuana BC.- Edith Márquez es una cantante de carácter y personalidad, cualidades que vibran cada vez que se sube al escenario, pero siempre habrá nervios, sea grande o pequeño el lugar donde se presente.

La intérprete de “Mi error, mi fantasía” llegará a Tijuana el próximo 29 de octubre a la Plaza Monumental Playas de Tijuana.

Mucha ilusión, porque es un recinto enorme de mucha responsabilidad para mí, y respeto, nosotros los artistas y que no exista ese golpe de adrenalina, tendríamos que hacer otra cosa, porque eso es una adicción que si no la tienes, nada debes hacer allá arriba”

Dijo.

Bien acompañada

En entrevista vía telefónica, compartió que estará nuevamente acompañada de su hijo Bastián, quien se abre camino en la música y como buena mamá cuervo, le apoya.

“Yo le estoy dando todo el apoyo que necesita para que él pueda lograr también su sueño, lo voy a extrañar, pero lo tengo que dejar volar, como padres queremos que sean libres independientes y felices, pero sobre todo exitosos”, consideró.

Dijo que le hará falta cuando Bastián no esté como invitado especial a sus conciertos, pero estará feliz de verlo labrar su propio camino. Y es que para los Márquez, Tijuana es una plaza que les ha demostrado mucho cariño, sobre todo porque fue aquí la primera vez que Edith lo presentó formalmente al público.

“Como me acuerdo de ese día, que le dije: Hijo no te iba a decir, pero creo que no voy a ser tan dura contigo de bajarte de sorpresa al ruedo, pero vas a cantar conmigo, se emocionó muchísimo, pero el recibimiento fue espectacular, hay un cariño especial por ese día”, destacó.

Nuevos proyectos

Lo nuevo viene para el próximo año, como tal no será un disco, serán sencillos, temas que ya tiene escogido, los cuales grabará en enero próximo.

“Les debo dar el tiempo justo y la vida a cada sencillo, pero yo ahora estoy feliz ya presentar mi nuevo sencillo al público”, aseguró.

Adelantó que el 2023 tendrá grandes cambios, justos y necesarios, que sorprenderán a sus seguidores, pero de los cuales no dio mayor detalle.

“Ni siquiera yo estoy dimensionando el gran cambio que se viene para mi carrera, pero quienes me han seguido de cerca van a estar felices por todos esos”, finalizó.