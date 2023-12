EU deportó al 72% de los menores de edad a BC sin compañía

Tijuana, B.C.- Estados Unidos deportó al 72% de los niñas, niños y adolescentes (NNA) mexicanos sin compañía a Baja California entre enero y octubre de este año.

Así lo reveló el Boletín de la Unidad Política Migratoria, en el cual se detalla que en ese periodo fueron retornados 3 mil 313, de ellos 2 mil 369 NNA en soledad, a pesar de que la mayoría rondó entre los 12 y 17 años de edad.

El documento detalla que por la garita de El Chaparral ingresaron 2 mil 18 no acompañados y solo 734 acompañados. Mientras que por la garita de Mexicali fueron 351 menores no acompañados y 210 menores acompañados.

Al respecto, el ex director de Atención al Migrante en Tijuana, José Luis Pérez Canchola, advirtió que estos deportados tienen un alto riesgo de ser explotados sexualmente en la región.

“El tráfico de menores tiene una consecuencia muy grave porque hay muchas niñas violadas, adolescentes violadas, hemos intervenido en casos de estos y siento que hay una necesidad de que intervenga el Gobierno Federal, Estatal, Municipal, sobre todo los DIF que apenas tienen capacidad”, sostuvo.

Por otra parte, Pérez Canchola estimó que 5 mil NNA mexicanos y extranjeros llegaron solos a Tijuana con el deseo de cruzar a Estados Unidos para salvarse de ser reclutados por el crimen organizado en sus comunidades.

Dijo que sus mamás o papás los enviaron porque los delincuentes tomaron venganza por negarse a ser parte de ellos.

(Lo que hemos sabido por muchas entrevistas) es por el reclutamiento forzado de las pandillas criminales, de los Mara Salvatrucha en Centroamérica, del narcotráfico en Michoacán. Cuando lo dicen las familias no hay porqué dudar, no es que las familias echen de la casa a los menores, les piden que salgan porque son reclutados a la fuerza”, recalcó el también ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH BC).