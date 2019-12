Doña Olga dará una Nochebuena a decena de niños

Para que decenas de niños puedan tener una cena en Nochebuena y un juguete que abrir en Navidad, el comedor comunitario “Niño Jesús” pidió el apoyo de la población en estas fechas.

Este espacio se encuentra ubicado en la zona de las Vías de Monterrey, en donde son atendidos 94 niños, 35 adultos mayores y una persona paralítica.

La fundadora del comedor, Olga Luz García Rodríguez, informó que constantemente los menores le solicitan ropa, calcetines y cobijas.

Inclusive cuando llueve en la zona, el comedor es utilizado como albergue debido a que la mayoría de las viviendas cercanas tienen problemas de fuertes goteras.

Dijo que a los adultos mayores les lleva comida de lunes a viernes a sus casas debido a que la mayoría ya no puede caminar para llegar hasta el comedor.

Asimismo se convirtió en “mamá” del joven Jacinto de 26 años, quien se encuentra en estado paralítico y perdió recientemente a su madre de cáncer.

“Necesita mucha ayuda, su mamá acaba de fallecer de cáncer y pues nosotros lo bañamos, lo cambiamos, le ponemos pañal”, manifestó.

Mantiene esperanza

Olga Luz comentó que ahorita muchos de los niños que apoyan le piden pasar unas felices fiestas por lo que pidió apoyo a través de las redes sociales, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

“Ahorita le pedimos a la gente que venga y nos conozca, que venga y nos apoye, aquí hay infinidad de niños; es una colonia con mucha pobreza y en mi comedor hay muchas necesidades desde pañales, ropa, cobijas”, agregó.

Apoyo para su nieta

La señora María de la Asunción López de 61 años de edad pidió el apoyo de la ciudadanía debido a que no tienen zapatos para su nieta, Estela Isabel de 3 años de edad.

Señaló que se hace cargo de su nieta debido a que su hija y madre de Estela tiene problemas en la cadera y casi no puede moverse.

“Estoy toda destapada de mi casa, me gustaría que me ayudaran con una lona, toda mi casa se moja, necesitamos también comida y ropa, y zapatitos porque no tiene mi nieta”, expresó.

Y aunque no tiene teléfono celular, dijo que el apoyo se lo pueden hacer llegar a través de la señora Olga Luz García Rodríguez, quien la apoya cuando tiene oportunidad.

Cómo ayudar

Las personas interesadas en donar comida, ropa (sudaderas chamarras, calcetines), un juguete o cobijas, pueden comunicarse al número telefónico 664 559 52 94 con la señora García Rodríguez.