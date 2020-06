Don Mariano sigue ‘echando bola’ a pesar de la pandemia

Don Mariano es un hombre de la tercera edad que se gana la vida lustrando zapatos en una bolearía de la Zona Centro, la contingencia ocasionada por el Covid-19 ha ocasionado menores ingresos en su economía, además de que tiene que extremar cuidados personales al realizar su labor.

“Desde que empezó esto aquí (Covid19), todo se ha complicado porque aparte de que es poco trabajo el que hay, todo está más caro, los materiales para bolear están al doble, un bote de tinta que valía 50 pesos ahora vale 130, y todavía me dicen ‘es lo que vale y no hay muchos lugares abiertos para conseguir’ y uno pues tiene que seguir trabajando.

Además de la alza a los materiales para seguir laborado, el señor Mariano comentó que otro reto es adquirir los productos de primera necesidad.

Dan “Pues tengo que seguir trabajando, ojalá que no nos pegue la enfermedad, pero no hay de otra. Ahorita la cartera de huevo anda hasta en 150 pesos, el kilo de tortillas en 20, el frijol también al doble y pues es el precio, no se puede regatear para poder comer”.