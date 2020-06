Doctora ‘inyecta’ ánimo a pacientes con coronavirus

Tijuana, BC.- La doctora Silvia Covarrubias Castro, quien se desempeña en el filtro de Urgencias del Hospital General de Tijuana (HGT), es la encargada de recibir a los enfermos de Covid19, a quienes desde un principio les “inyecta” ánimo para luchar contra el virus.

Sin embargo, relató que en algunas ocasiones su labor es complicada, pues muchas de las personas que ingresan no creen en el coronavirus (Covid-19).

“En cuanto se da cuenta que realmente tiene el Covid, lo primero que piensan es en muerte y hay que convencerlo que no todas las personas terminan así”, explicó.

Covarrubias Castro dijo que de esta manera inciden en el estado de ánimo para evitar que empeore el cuadro de coronavirus.

Durante este proceso es cuando el personal médico está en constante comunicación con los enfermos Covid-19, señaló, con quienes logran cierta amistad para que se sientan acompañados.

Sin embargo,manifestó que les resulta difícil cuando los pacientes después de mostrar una mejoría, recaen.

Recordó el caso de un enfermo que minutos antes de ser intubado pidió que le prestaran un celular para despedirse de sus parientes para siempre.

“Él habló con sus parientes y ya después lo pasamos a intubar. No sobrevivió”, contó.

La doctora recomendó a la población tomar las medidas preventivas para evitar que uno de sus seres queridos se enferme o pierda la vida a causa de la pandemia.

“Una vez que me contagio, también se contagia a toda la familia que está alrededor. Y como puede ser una gripa, puede ser que desarrollen una neumonía y no se sabe qué camino va a tomar, si se va a recuperar o si no lo va a hacer”, advirtió Covarrubias Castro.