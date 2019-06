Distrito 11 de Tijuana tuvo una jornada electoral tranquila

En el Distrito 11 se llevó acabo una jornada electoral tranquila, aunque con algunos contratiempos al momento de la apertura pero sin ningún incidente que perjudicara las votaciones.

Este Distrito abarca principalmente toda la zona costera del municipio de Tijuana y prácticamente todas las colonias que se ubica dentro de la delegación Playas de Tijuana.

Luego de un recorrido realizado por varias casillas del Distrito Once, se pudo observar que la mayoría de ellas abrieron a tiempo, aunque también hubo personas quienes señalaron que algunas casillas abrieron tarde.

Los representantes de las casillas visitadas señalaron que se pudo notar una afluencia de de votantes durante la primera hora después de haber sido abiertas, después se notó una baja en la asistencia.

“Ahorita me tengo que ir a trabajar y pues antes de irme vine a votar, porque luego no iba a tener chance, lo bueno es que la casilla en la que me toca votar sí la abrieron a tiempo”, dijo votante.