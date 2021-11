Disminuye tiempo de espera para ser vacunado

Tijuana, BC.- Sin imaginarse que sería un proceso rápido, miles de adolescentes y jóvenes fueron vacunados contra el Covid-19 en el Museo del Trompo y en el Estadio de los Xolos de Tijuana.

En este último punto el tiempo de espera fue de tan solo dos minutos, ya que el pase fue directo debido a que disminuyó la demanda de la inmunización, misma que ayer concluyó con más de 5 mil dosis aplicadas de Pfizer, informó la Secretaría de Salud.

Para los menores de edad fue importante aprovecharlas para disminuir los riesgos de enfermarse de coronavirus e infectar a sus seres queridos.

“En menos de dos minutos me vacunaron, fue más rápido de lo que pensé. Aunque tenía mucho miedo y estaba nerviosa no me imaginé que fuera tan rápido, pero ahora tengo menos probabilidad de enfermarme de Covid-19”, Yazmín Díaz, de 16 años.

Vacunación, un compromiso familiar

Elvia Díaz, mamá de Yazmín, comentó que llevar a su hija a la jornada AntiCovid-19 fue un compromiso familiar y ciudadano para apoyar a que el personal médico controle la pandemia que en marzo cumplirá dos años en Baja California y que hasta la fecha ha provocado 10 mil 133 muertes.

Asimismo, comentó que la preparatoria Cobach es un requisito que los estudiantes estén vacunados para que regresen a las clases presenciales.

Por su parte, la señora Ángeles Oropeza llevó a tres menores de edad, para quienes la inmunización se convirtió en una fecha especial.