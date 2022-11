Disminuye rendimiento escolar en alumnos de BC

Tijuana BC.- El rendimiento escolar de los estudiantes de educación básica en Baja California disminuye conforme pasan los años y se agrava en la secundaria, revela un diagnóstico realizado por las autoridades estatales.

La evaluación expone que mientras un alumno de segundo de primaria obtuvo 74% de aciertos en lectura, un estudiante de tercero de secundaria logró 38% en la misma materia.

Para el caso del diagnóstico en matemáticas, agregan los mostrados en el Primer Informe de Gobierno de Marina del Pilar, un niño de segundo de primaria obtuvo un 78% de aciertos, mientras que un joven de tercero de secundaria logró 45%.

Los resultados muestran una tendencia decreciente a medida que se avanza en los grados escolares, tanto en lectura como matemáticas... Por lo que se puede inferir que en la medida en que los aprendizajes esperados por grado no se consoliden, se irán arrastrando en la trayectoria formativa de los estudiantes”

Se lee en el escrito.

Evalúan estudiantes

Con relación de la investigación, fueron evaluados 164 mil 156 estudiantes de mil 27 escuelas, de los cuales 114 mil 842 eran de primaria y 49 mil 314 de secundaria.

El diagnóstico se aplicó, en coordinación entre la Secretaría de Educación del Estado y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), entre los meses de agosto y septiembre del año 2021.

Educación en crisis

Alfredo Postlethwaite Duhagon, presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), señaló que este bajo rendimiento escolar debería alertar a las autoridades educativas y al mismo tiempo ceder a la colaboración de organismos no gubernamentales que buscan mejorar la educación en la Entidad.

“Es un problema muy serio en cuanto a la calidad y cobertura, y esto viene porque en primaria tres de cada 10 no deben a pasar a secundaria porque no tienen los niveles básicos, y en secundaria son cuatro de cada 10 lo que no deben pasar a preparatoria”, declaró.

La desatención de los aprendizajes se arrastra en todos los niveles educativos, incluso hasta en la universidad, destacó, por lo que la calidad de los conodatos cimientos será incierta.

Conocimientos básicos

De acuerdo a estudios de Copase, añadió, por cada 10 alumnos que ya cursaron los seis años de primaria y tres de secundaria, solo dos egresan a la preparatoria con niveles de conocimientos y habilidades básicas, pero 4 abandonan la escuela y 4 egresan sin los conocimientos básicos.

“Se va acumulando y el resultado desastroso se refleja en secundaria. Los números muchas veces son muy fríos, pero atrás de eso, cada niño, cada joven, pierde un sueño, una admiración por progresar y lamentablemente en Baja California cada año hay 29 mil jóvenes que se quedan sin escuela en preparatoria y están destinados a la desalación social”, advirtió.

Aseguró que al igual que en administraciones estatales pasadas, a la presente también se le ofreció un plan para resarcir la situación educativa, pero la respuesta no pasa de la buena voluntad.

Las propuestas

El especialista en educación indicó que la Copase propone los siguientes ejes estratégicos: la participación social de los profesores, padres de familia, empresarios y otros actores sociales para conformar consejos escolares.

Asimismo, promover recursos públicos para lograr la cobertura digital y mejorar los planteles, así como las capitaciones para los trabajadores de educación, a quienes el gobierno debe garantizarles el pago de sueldos y prestaciones para evitar la suspensión de clases.

Postlethwaite Duhagon destacó que también es importante conformar un órgano estatal independiente que evalúe la educación en Baja California y que vigile el uso de los recursos destinados para este fin.

“Estamos exhortando a la gobernadora, que es la que tiene los elementos y la fuerza de la voluntad para dar este golpe al timón a la embarcación que no va a buen puerto en este momento, y sí podemos hacerlo siempre y cuando construyamos esta sinergia entre el gobierno del estado, las autoridades educativas y los actores sociales”, sostuvo.

Seguiremos insistiendo porque ya no podemos seguir perdiendo tiempo, hay más un millón y medio que merecen una educación de calidad. El futuro de Baja California está en juego, agregó.