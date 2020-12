Disminuye 20% registro de recién nacidos

Tijuana.- Durante la pandemia, en Tijuana se presentó una disminución de 20% en el número de registros de bebés recién nacidos, informó la Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento de Tijuana, Magaly Ronquillo Palacios.

Consideró que la contingencia sanitaria por el coronavirus influyó en la baja de los trámites, los cuales pasaron de marzo a noviembre de 25 mil 167 a 20 mil 184 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Abril y mayo de 2020, cuando la emergencia sanitaria estaba en su máximo pico de peligrosidad, detalló, fueron los meses en los cuales hubo menos registros, pues apenas alcanzaron los mil 273.

La importancia del Registro

Ronquillo Palacios advirtió de que de no cumplir con el trámite, los recién nacidos o bebés sufrirán por no poder acceder a los servicios de la salud, educativos, entre otros más que necesitará a lo largo de su crecimiento.

"Una persona que no tiene registro es una persona que no tiene identidad, no tiene acta de nacimiento, se le complica acceder a los servicios de salud incluso a los servicios escolares o afiliaciones", sostuvo.

La oficial explicó que el trámite consiste en levantar un preregistro en las instituciones de salud, el cual se envía al Registro Civil, después los papás recogen el acta de nacimiento y CURP en las oficinas de la dependencia, sin la necesidad de presentar a los menores.

Agregó que los servicios que brindan continuarán de manera habitual porque son esenciales.

El cuidado de madres

El responsable del Programa de Salud Materna y Perinatal de la Jurisdicción de Salud Número 2, Joel Montoya Lizárraga, expuso que han atendido a 27 mil 537 recién nacidos de marzo a la fecha.

Dijo que las mujeres que recién alumbraron deben extremar las precauciones para proteger a sus bebés y a ellas mismas de una infección del coronavirus.

Una de las medidas es prohibir las visitas, detalló, pues las personas pueden presentar alguna enfermedad y sin saberlo la van a propagar.

"Ahorita con la pandemia deben cuidarse de las infecciones respiratorias. No deben exponerse a personas que constantemente pueden tener algún tipo de sintomatología, deben cuidarse de no salir a la calle si no es necesario. Lavarse las manos, no tocarse la cara o los ojos", declaró Montaya Lizárraga.

Asimismo, las personas que viven en el mismo hogar primero deben bañar y cambiarse de ropa antes de saludar a la recién mamá y bebé.

Por otra parte, si presentan alguna molestia o dolor muscular, fiebre, expulsión de líquido, deben acudir a los centros de salud para una valoración médica, indicó.

En cuanto a las vacunas, el funcionario de la jurisdicción resaltó que los bebés deben tener la cartilla de vacunación completa.

En los primeros días deben ser inmunizados contra la tosferina y rotavirus; pueden acudir a los centros de salud o a las oficinas de la jurisdicción ubicadas frente al panteón Monte de los Olivos a partir de las 7 horas.