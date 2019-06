Disfruta experiencia

Para deshacerse de desconfianza hacia las instituciones electorales y partidos políticos, Luis Tovar Méndez decidió ser funcionario de casilla en el distrito 8, ubicada en la colonia Buena Vista.



Por primera vez ocupó el cargo de escrutador y por primera vez vio frente a sí lo difícil que es llamar la atención de las personas para votar.



“En un principio claro que hay desconfianza. Eso es obvio, porque nos dejamos llevar por lo que dicen. Pero solamente hasta que uno participa con el Ieebc se da cuenta que cuando uno vota, el voto está protegido y no hay manera de hacer trampa, al menos que las personas se dejen corromper”, expresó.



“Aunque sea domingo hay que hacer un esfuerzo para levantarse, tenemos que votar. No hay que ser tan...”, dijo.



A las 10:30 a penas llevaban poco menos de 150 boletas utilizadas de las 600 que le correspondieron a esta casilla de la Buena Vista.



Luis Tovar compartió que creyó que ser funcionario de casilla le resultaría difícil, sobre todo por la jornada de tiempo completo, pues su labor en teoría terminaría a las 18:00 horas.



“Uno sin querer se va comprometiendo, hace mejor su trabajo. A mí solo me tocó marcar las credenciales, pero buscaba la forma de hacerlo más rápido y bien para que la gente se fuera rápido y contenta. Ahorita que no hay gente, uno piensa en cómo ir por los conocidos, por los vecinos, para que salgan ya a votar porque con los pocos votos que llevamos nosotros como ciudadanos perderíamos y otra vez le echaríamos la culpa a la corrupción”, dijo.



Por su parte, Ofelia Miguel, de 70 años, es la tercera vez que participa en las elecciones.



Ella fue observadora electoral y desde su puesto comparó las pasadas jornadas electorales.



“En esta no hay votantes, hay uno allá y otro acá. Me preocupa esta situación, porque yo quiero que mi País salga adelante, que no esté como en otras épocas. Hay partidos que roban y roban, pero depende de nosotros si los dejamos ser”, sostuvo.



A su edad avanzada, Ofelia dijo que para ella su participación no representa ningún sacrificio, pues se considera una ciudadana exigente en lo que se refiere al desempeño de los representantes del poder.



“Me gusta que todas las cosas salgan perfectamente bien. Todos los funcionarios de las casillas estamos preparados para defender el voto y que sea libre”, expresó.