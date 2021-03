Diseñan tijuanenses línea de maquillaje

Tijuana, BC.- Alicia González y Miguel Valdés dejaron sus empleos para emprender, iniciaron con una agencia de mercadotecnia, pero al buscar mayor libertad de creatividad lanzaron una marca de cosméticos tijuanense.

Miguel fue el primero que dejó su trabajo como diseñador gráfico por su propia cuenta, explicó Alicia, y después ella no se sentía bien con su empleo, porque quería algo propio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Así como cuando pones a los imanes que no son compatibles, ya me sentía así, y hablé con Miguel y me dijo ‘pues salte’, acabábamos de sacar un carro, pagamos renta de casa y todo”, expresó.

Tenía la sensación de que había potencial en su agencia, indicó Alicia González, a falta de ahorros vendieron un auto, empezaron a buscar clientes para ofrecerles sus servicios y propuestas.

Comentó que en ocasiones incluso regalaban su trabajo para que las personas los conocieran, y después de consolidarse, quisieron abrir su propia marca para tener libertad creativa.

“Nuestra idea es la belleza simple, de por el hecho de ser mujer que proyecte seguridad, y esa seguridad pueda verse también a través de un labial, esa filosofía como de amor propio”, detalló.

Es retador y motivante el hecho de innovar para lanzar productos, afirmó la emprendedora, les tomó un año preparar la marca, la fórmula, los colores y todo lo necesario para su primera colección.

Detalló que su idea principal es realzar la belleza mexicana, por ello se inspiraron en la cantante Consuelo Velázquez, y la marca lleva por nombre la canción más conocida, ‘Bésame Mucho’.

“Hasta ahorita hemos sacado tres colecciones y esas tres colecciones nos hemos inspirado en diferentes cosas, la primera en la mujer mexicana, la segunda en la naturaleza y la tercera fue más frutal”, señaló.

El mayor reto al que se enfrentaron con los cosméticos fue encontrar la fórmula para los labiales, subrayó Miguel Valdés, porque trataron de no incluir ingredientes que no fueran naturales.

“El hecho de sacar un producto nuevolleva tiempo, no es como que de un día para otro ya queda perfecto, no es así, aún así sigue evolucionando esto, la fórmula sigue cambiando”, declaró.

En sus planes está ampliar la gama de productos, aseguró, con sombras para ojos, rimel y esencias, pero se puso en pausa debido a la pandemia, al no ser fácil conseguir los insumos necesarios.

Tome nota

Se inspiraron en la cantante Consuelo Velázquez, y la marca lleva por nombre la canción más conocida, ‘Bésame Mucho’.