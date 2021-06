Discapacidad no impide a Abel trabajar de fontanero

TIJUANA, B.C.- Originario de Chiapas, Abel Velazquez llegó a Tijuana junto con sus abuelos hace ocho años y desde el 2018 se dedica a la plomería y electricidad.

Su conocimiento es de manera empírica, pues narró que aprendió sobre la marcha investigando, practicando y mirando.

“Me dedico a esto de la plomería, a arreglar boilers, destapar cocinas, todo eso”, contó Abel.

Yo aprendí solito, metiéndome poco a poquito, buscando, y así fui agarrando experiencia, ya tengo tres años en esto”, agregó.

Velazquez no es como cualquier otro plomero, pues padece una discapacidad, la cual a simple vista pareciera no tener, pero se le dificulta el habla y caminar.

Fue criado por sus abuelos, quienes pertenecían a una comunidad indígena de Chiapas, por lo que dice no conoce su diagnóstico o grado de discapacidad, ya que lo trataban con remedios caseros y mucha fe.

Pero su discapacidad no le impide que pueda trabajar con normalidad.

El rechazo

Desafortunadamente como en todas las historias, Abel ha vivido momentos difíciles pues en ocasiones es discriminado y le llegan a cancelar trabajos cuando lo miran en persona.

“Van unas tres o cuatro veces que me llaman, contratan mis servicios, llegó y cuando me miran, me miran feo, ya no quieren, piensan que estoy borracho o creen que no puedo trabajar.

“Yo les pregunto ¿por qué?, y no me dicen. Yo les digo que si es por mi condición, pues están mal. También hay policías que se han pasado conmigo, una vez me golpearon”, narró.

Abel se encuentra en Tijuana, Baja California pero dice que va a Tecate y Rosarito si se lo solicitan, esto gracias a que sabe manejar, y cuenta con su propia camioneta donde se trasladó con sus herramientas.

También compartió que estudió la carrera de sistemas computacionales en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero lo dejó porque no era lo que él buscaba y ahora a sus 30 años planea ingresar a una ingeniería.

“Estudié hasta tercer semestre de Universidad, estudié sistemas computacionales, me fui con la finta de que era otro tipo de carrera pero no, no era la carrera que me gusta, ahorita estoy pensando en agarrar una carrera técnica de electromecánico para expandir mi negocio”, dijo.

Si desea solicitar sus servicios puedes contactarlo en el numero de teléfono 664 155 3430 o buscarlo en su página de facebook: Boilers reparacion instalaciones electricista plomeria.