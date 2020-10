Director de Policía demanda apoyo por fiestas en hogares

Tijuana, BC.- Policía Municipal continúa acudiendo a domicilios donde se realizan fiestas como parte de las estrategias para evitar un mayor contagio de Covid-19.

El director de la Policía Municipal, Roberto Esparza Trujillo, manifestó que si bien el semáforo en Baja California se encuentra en naranja y se han permitido más actividades, los agentes continúan con las atenciones en domicilios donde se celebran convivios con muchas personas.

“Por nuestra parte y en la labor preventiva acudimos y atendemos el llamado, vamos a constatar el hecho, muchas veces si tenemos muy buena aceptación, muy buena respuesta por parte de los ciudadanos y colaboración, porque hay que recordar que están en el interior de los domicilios”, dijo.

La negativa ciudadana

Si bien en algunas ocasiones los oficiales se han encontrado con apertura por parte de las personas que celebran, en algunas otras se les ha negado el acceso y por eso se mantienen en comunicación con los comités de vecinos para concientizar sobre el peligro que representan las fiestas.

“Hay muchas veces que llegamos, tocamos y no nos responden, no nos atienden o no nos abren la puerta, muchas veces se trata de privadas y no recibimos muy buena aceptación.

“Nosotros hemos estado en varias ocasiones en diálogos constantes en los comités vecinales y, más que nada, exhortándolos a que se eviten ese tipo de situaciones”, manifestó.

El director de la Policía Municipal aprovechó para hacer hincapié en que la ciudadanía debe mantener las medidas de prevención y distanciamiento ante la posibilidad de que ocurra un rebrote de Covid-19.

“Entendemos que hay muchas situaciones de que los ciudadanos ya se sienten un poquito libres, pero bien, en base a los datos proporcionados por la secretaría de salud, es muy probable un rebrote de la enfermedad”, expresó.