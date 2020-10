Día del médico: Héroes de bata blanca

Tijuana, BC.- El 23 de octubre de cada año se conmemora el Día del Médico, esos héroes de bata blanca que día a día trabajan para salvar cientos de vidas. Dicen que se debe tener vocación para esto pues no cualquier persona es tan valiente, se requieren sacrificios y de todo tu tiempo, este es un trabajo de 24 horas 7 días a la semana.

En su día quisimos felicitarlos y mostrarles que además de ser héroes son humanos.

“En algún momento mi abuelita, la mamá de mi mamá es la que me dice: ‘Deberías de ser médico’ y me gustó la idea, siempre me gustó ayudar y no me iba mal en la escuela y de ahí el ver la citación del médico fue de mi agrado y desde ahí quise ser médico”, cuenta el doctor Héctor Steve Silva, director del Hospital Auxiliar Zonkeys, quien desde que inició la pandemia no ha faltado un solo día.

“Yo siempre desde pequeño teniendo la imagen de mi papá que es médico, yo siempre lo veía a él muy comprometido con sus pacientes, entonces desde pequeño, nunca cambió la idea de ser médico, pasó la carrera, mi internado, el servicio y mi compromiso siempre fue el mismo, ayudar a la gente”, afirmó el doctor Enrique Campos Beltrán, quien tiene el cargo de Coordinador de Calidad de la Jurisdicción.

“Desde niña, yo creo que ya lo traemos, es un don, soy muy espiritual, yo le decía a mi padre ‘por algo Dios decidió que fuera medico’”, relata la doctora Karen Ortega Guzmán, Coordinadora de Extensión de Cobertura de la Jurisdicción.

“No todo es color de rosa, cuando el terrible virus Covid-19 llegó, nadie estaba preparado, a todos les dio miedo, y los médicos deben consolar no sólo a sus familias, también a sus pacientes.

“A mi papá le dio Covid hace un mes, y eso me hizo más vulnerable, yo te puedo decir que o solamente lo mire como hija, sino también como médico, fui el médico de mi papá, y es una carga tan pesada porque alrededor de todo están tus hermanos, tu familia, y está una responsabilidad no solo como médico, sino ahora también como hija”, dijo con tristeza la Dra. Karen Ortega Guzmán, mientras recordaba aquellos duros momentos en donde su padre logró salir con vida.

“Había momentos en los que llegaba a mi casa y de repente me hablaban y decían que había emergencias, me tenía que ir y de hecho el Día del Padre estuve trabajando, miré a mi familia solo de lejos, fue y es una situación complicada, pero afortunadamente tengo el apoyo y siempre es bueno saber que a pesar de eso, están ahí para mí y yo para ellos”, comentó el doctor Enrique Campos Beltrán.

“En sí pues uno se va a exponer, y regresar a casa y tener este tipo de situaciones, digo tiene desde marzo que yo no puedo ver a mis papás, mi esposa no ha salido en 6 meses, realmente nuestro único contacto es con mi cuñada y el protocolo de ver y estar hasta con mi hija, yo pensé que lo más difícil iba a ser decirle que no se me acercara, pero el ver que ella brinca y ya no se me acerca, que ella ya se acostumbró a no estar conmigo, eso sí es doloroso y difícil”, contó el doctor doctor Héctor Steve Silva.

Hoy las personas que no han parado en medio del caos de la pandemia siguen pensando en la salud de los demás y aún en la conmemoración de su día mandan un mensaje a la ciudadanía:

“A toda la gente por favor sigan cuidándose no solo en Covid, en todos los aspectos de su vida, es muy importante”. Dr. Héctor Steve Silva.

“Vamos a salir adelante, eso sí me queda claro, solo es cuestión de que todos vayamos en la misma línea y que todos nos cuidemos”. Dr Enrique Campos Beltrán.

“Resguardarnos sí es necesario, protegerse y cuidarse, no solamente nosotros, cuidar a los que están a un lado de ti”. Dra. Karen Ortega Guzmán

Concluyeron los médicos

No bajemos la guardia, tan solo en Baja California hay 21 mil 393 casos confirmados de Covid 19. mil 821 sospechosos y han muerto 3 mil 761 personas. Hagamos caso a las recomendaciones.